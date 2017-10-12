Сокол взлетает в небо

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Центр космических полетов им. Джона Кеннеди во Флориде – это огромный город со своей инфраструктурой, который занимает 600 квадратных километров. В нем работает около 15 тысяч человек, и каждый день сюда приезжают тысячи туристов. Но 11 октября был особенный день: состоялся запуск самой высокотехнологичной ракеты мира Falcon 9.
Вот что рассказал Джеф Лукас, информационный представитель Центра космических полетов: «Последний раз такой серьезный запуск ракеты компании SpaceX у нас был в сентябре, буквально за пару дней до урагана. Нам повезло, что мы успели осуществить запуск. Это был спутник для военно-воздушных сил Соединенных Штатов».
Джеф Лукас уже 16 лет работает здесь и видел немало запусков, но о ракетах компании Илона Маска он отзывается с особым восхищением. «Надеемся, в конце этого года – максимум в начале следующего, запустить сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Если у Falcon 9 девять двигателей, то у тяжелого их уже 27. Вот уж тогда земля здесь содрогнется!»
Все места на трибунах были заняты: кто-то удобно расположился на траве, у зрителей легкие закуски и напитки, – это было похоже на пикник, только вокруг, кроме специалистов НАСА и зрителей, на несколько десятков километров больше ни души. Здесь охраняемая закрытая зона. Тщательно проверены все телефоны, фотоаппараты и бинокли. До ракеты всего шесть километров. Это уникальная и самая близкая площадка в мире, откуда зритель может своими глазами увидеть старт космической ракеты.
Посмотреть на запуск собралось три тысячи человек. Прислушавшись к голосам на трибунах, можно было услышать языки многих стран мира. Для каждого был это незабываемый день. Многие видели старты ракет по телевизору, но это не идет ни в какое сравнение с личным впечатлением.
Несмотря на то, что запуск состоялся вечером, многие приехали сюда еще рано утром – погрузиться в историю исследования космоса. В музее Центра космических полетов история переплелась с настоящим: здесь можно войти в кабину легендарного шаттла «Атлантис», а по соседству наблюдать жизнь международной космической станции на интерактивных экранах. В Центре есть место и для тех, кто профессионально занимается космосом, и для самых маленьких.
Ракета-носитель Falcon-9 уже не первый раз отправилась в космос. В этот у нее новая миссия: она доставила на орбиту уникальный телекоммуникационный спутник. Сразу две компании, одна из Люксембурга, а вторая из Колорадо, с его помощью будут поддерживать высокочастотное вещание над Северной Америкой, Мексикой и Карибскими островами.
Доставив телекоммуникационный спутник на орбиту, Falcon-9 вновь вернулся на Землю. Он приземлился на специальную платформу у атлантического побережья США.
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