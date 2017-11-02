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«Фейковые новости» - слово года-2017

«Фейковые новости» - слово года-2017
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Лингвисты уже начинают подводить языковые итоги 2017-го года. Толковый словарь английского языка Collins назвал главным выражение «фейковые новости». Почему – расскажет Ксения Туркова

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