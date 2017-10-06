Руководители Facebook, Twitter и Google дадут показания в Конгрессе

Руководителей компаний Facebook, Twitter и Google официально пригласили выступить на слушаниях в комитете Конгресса США по разведке, посвященным расследованию российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Слушания должны пройти 1 ноября.

В тот же день пройдут слушания и в комитете по разведке Сената США.

Представители Twitter и Facebook уже заявили о том, что готовы ответить на вопросы сенаторов. Руководство Google пока не подтвердило свое участие.

В Конгрессе считают, что проведение открытых слушаний «позволит общественности узнать», какие именно платформы «использовались иностранными игроками» в ходе избирательной кампании 2016 года.

«Я был обеспокоен тем, что в начале нашего расследования некоторые из социальных сетей не восприняли угрозу (вмешательства) достаточно серьезно, – заявил в минувший четверг заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер. – Теперь, похоже, они изменили свое мнение».

По мнению члена комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, сотрудничество с технологическими компаниями позволит «очистить социальные сети» от политического влияния «зарубежных игроков».

«Благодаря этому сотрудничеству комитет по разведке сможет идентифицировать российские «фермы троллей», передав эту информацию социальным сетям, – сказал он. – Эти страницы затем будут удалены».

В сентябре Facebook сообщил, что за последние два года более 470 страниц, зарегистрированных в России, распространили несколько тысяч рекламных сообщений в социальной сети. По словам главы службы безопасности FB Алекса Стамоса, на покупку 3 000 рекламных объявлений неустановленные покупатели из России потратили не менее 100 тысяч долларов.

Позднее руководство Twitter заявило, что специалистам компании удалось обнаружить 201 персональную страницу, связанную с российским вмешательством в избирательную кампанию 2016 года.