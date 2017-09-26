Заблокируют ли Facebook в России?

МОСКВА – Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в 2018 году, в случае если крупнейшая в мире соцсеть, основанная Марком Цукербергом в 2004 году, не выполнит российский закон о локализации персональных данных пользователей на территории страны. Об этом во вторник, 26 сентября сообщают СМИ со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

Аудитория соцсети, по данным газеты «Ведомость», на 30 сентября 2015 года составляла более полутора миллиардов активных пользователей ежемесячно

«В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», – цитирует Жарова «Интерфаксу».

LinkedIn заблокирован Роскомнадзором в 2016 года как раз по обвинению в нарушении закона «О персональных данных», вступившего в силу в сентябре 2015 года. Согласно требованиям закона, любая без исключения компания, настроенная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В то же время Жаров признался, что Роскомнадзор пока не получал от Facebook официальных разъяснений по поводу своей позиции касательно данной проблемы.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», – заявил Жаров.

Понятно, что Facebook является главной соцсетью, которой пользуются россияне старше 30 лет для общения друг и с другом. Естественно, по объему и аудитории пользователей ему равных в России нет. Но Роскомнадзор никогда не думал об интересах рядовых пользователей

В свою очередь Минкомсвязи в лице его главы Николая Никифорова, пообещало строго следить за исполнением закона.

Ведущий юрист «РосКомСвободы», адвокат Саркис Дарбенян считает, что российское надзорное ведомство в самом деле может заблокировать Facebook. По его мнению, Роскомнадзор в очередной раз «демонстративно показывает зубы».

«Мы помним, чем в прошлый раз это закончилось с господином Ксендзовым (заместитель главы Роскомнадзора Максим Ксендзов, ушедший с поста в 2015 году – В.В.), который несколько лет назад возглавлял работу по ограничению доступа к информации, – добавил юрист в интервью «Голосу Америки». – Тогда он получил “втык” от председателя правительства (Дмитрия Медведева) за неосторожные высказывания. Сейчас, видимо, Роскомнадзор полагает, что вновь появилась почва для подобного рода реплик, которые сойдут с рук чиновнику. Это, конечно, заставляет напрягаться все гражданские институты и бизнес».

Если решение о блокировке будет принято, то многие российские пользователи испытают сложности с доступом к онлайн-ресурсу, уверен Саркис Дарбенян. При этом он думает, что Facebook не исчезнет из Рунета, так же, как никуда не делся и LinkedIn.

«Понятно, что Facebook является главной соцсетью, которой пользуются россияне старше 30 лет для общения друг и с другом, – добавил он. – Естественно, по объему и аудитории пользователей ему равных в России нет. Но Роскомнадзор никогда не думал об интересах рядовых пользователей. Причем, в самом ведомстве называют себя исполнительным органом, который исполняет требования других ветвей власти».

в соответствии с законом о персональных данных, исходя из формальных оснований, можно заблокировать любой сайт, где люди имеют какие-то учетные записи

По оценке адвоката, в России существует еще несколько законов, которым не соответствует Facebook, включая закон об организаторах распространения информации и закон о так называемых мессенджерах.

«Есть и множество других положений, которые до сих пор к Facebook не применялись. Но понятно, что, будучи законами частого выборочного правоприменения, они в любой момент могут быть использованы Роскомнадзором для блокировки ресурса», – резюмировал Саркис Дарбенян.

Как кажется сопредседателю Ассоциация пользователей интернета (АПИ), исполнительному директору «Викимедиа Ру» Станиславу Козловскому, блокировать Facebook непосредственно перед президентскими выборами, намеченными на весну 2018 года – это странная позиция.

«С другой стороны, Роскомнадзор – достаточно непредсказуемая организация, – уточнил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Скорее всего, могут заблокировать на несколько дней, потом опять разблокируют.

На взгляд сопредседателя АПИ, закон о персональных данных не совершенен, в частности, в нем под понятием «данные» подразумевается практически любая информация о пользователе, включая его имя и фамилию.

«Это совершенно излишне, поскольку в социальной сети люди имя и фамилию раскрывают добровольно, – утверждает он. – Зато в соответствии с законом о персональных данных, исходя из формальных оснований, можно заблокировать любой сайт, где люди имеют какие-то учетные записи. Такое впечатление, что не очень хорошо думали, когда принимали этот закон. Но, в целом, время покажет, куда идет дело».

Как представляется Станиславу Козловскому, если бы Роскомнадзор и впрямь интересовало мнение пользователей, они действовали бы более аккуратно и не устраивали бы публичных «разборок» с вынесением в СМИ.

Напомним, нынешним летом в Москве прошла акция «За свободу Интернета», в которой, по разным оценкам, приняли участие от 800 до 1,5 тысяч человек. Протестующие, в частности, выступали за отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова, а также за отмену цензуры в интернете и реабилитацию осужденных за репосты и лайки.