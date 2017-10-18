Эксперт: действия троллей – часть глобальной кибервойны

Украинская Революция достоинства, аннексия Крыма и события в Донбассе активно обсуждались в социальных сетях, ставших главным средством распространения информации. Во время аннексии Крыма российские тролли осуществляли массовую блокировку украинских активистов в Facebook, для того, чтобы получить информационное преимущество и заглушить сообщения крымчан о происходящем – утверждают пользователи соцсетей. Блокировали не только за контент, но и за комментарии.

«Баны шли тогда, когда я вступал в разговоры, особенно когда общались так называемые лидеры мнений… И когда начинаешь с кем-то спорить, то тебя начинают банить. Я так понимаю, что начинала действовать фабрика троллей, они отмечали комментарий и баны шли косяками. Баны продолжаются до сих пор», - рассказал пользователь соцсетей Алексей Якиминский.

Он отмечает, что пик блокировок в Facebook приходится на конец 2013 года – время Революции достоинства – а также событий в Крыму и на востоке Украины в 2014-2015 годах. На жалобы украинских пользователей Facebook реагировал вяло.

«Иногда тех, на кого ты жаловался – вовсе не банили. А тебя – наоборот. Это говорит об отсутствии равноправия. Или мы делаем правила для всех одинаковые или нет», - добавил Алексей.

В компании Facebook, куда «Голос Америки» обратился с просьбой прокомментировать ситуацию, ничего не ответили. Пользователи утверждают, что страдали от банов не только в Украине, но и за ее пределами. Причинами блокировки становились жалобы на изображения с украинской символикой, которые якобы являлись порнографией, неправильное написание имен и фамилий.

«Меня забанили в 2014 году, когда активно пошла пропаганда действий России в Крыму и когда началась активизация пророссийских сил. Причиной блокировки стало то, что у меня якобы указано неправильное имя. Да, это так – но это никому не мешало все это время. В комментариях я не вела себя агрессивно», - рассказала пользователь соцсетей Татьяна Губская.

Эксперты отмечают, что блокировка учетных записей в социальных сетях происходит автоматически.

«Facebook очень большая платформа с несколькими миллиардами пользователей. Большая часть действий осуществляется с помощью алгоритмов. Вы не можете посадить человека, чтобы он читал каждый пост – это нереально. Однако если есть алгоритм, то всегда найдутся люди, которые могут им манипулировать», - отметил эксперт Атлантического совета Бен Ниммо.

Кеннет Гирс – бывший представитель США в Киберцентре НАТО – считает, что действия троллей – часть глобальной кибервойны.

«Соцсети будут играть большую роль в кибервойне, поскольку она происходит до и после проведения военных операций. Кибервойна - это то, что военачальники называют подготовкой поля боя», - заявил он.

Именно это, по словам эксперта, и произошло в случае с аннексией Крыма: Кремль провел массированную кампанию в соцсетях – используя самые разные методы и средства - подготовив общественное мнение.