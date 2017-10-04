CNN: Российская политическая реклама была нацелена на Мичиган и Висконсин

Связанные с Россией рекламные объявления, которые размещались в социальной сети Facebook во время кампании по выборам президента США в прошлом году, были главным образом нацелены на избирателей в Мичигане и Висконсине.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Рекламные материалы были ориентированы на ключевые демографические группы и использовали вызывающую раскол риторику. В частности, они способствовали росту антимусульманских настроений, заявила телекомпания со ссылкой на свои источники.

Висконсин и Мичиган входили в группу колеблющихся штатов, которые помогли республиканцу Дональду Трампу победить соперника-демократа Хиллари Клинтон.

В Висконсине Трамп опередил Клинтон на 22748 голосов, а в Мичигане – лишь на 10700 голосов.

В понедельник Facebook сообщил, что около 10 миллионов человек в США смогли увидеть политические рекламные сообщения, размещенные в этой социальной сети из России, которые демонстрировались как до, так и после выборов.