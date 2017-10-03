Facebook: российскую политическую рекламу увидели около 10 миллионов человек

По оценкам Facebook, около 10 миллионов человек увидели рекламу, размещенную российскими организациями, которые пытались повлиять на выборы в США в 2016 году.

Это первый случай, когда компания раскрывает охват и потенциальное влияние такой рекламы.

Социальная сеть допускает, что есть и другие подобные рекламные объявления, которые она пока не обнаружила.

Компания обнародовала информацию о примерно 3 тысячах рекламных объявлений в тот же день, когда они были направлены членам комитетов Палаты представителей и Сената, изучающим попытки российских агентов повлиять на прошлогодние президентские выборы.

В сообщении Facebook отмечается, что часть объявлений были оплачены в рублях.

Компании было предложено выступить на публичных слушаниях трех разных комитетов Конгресса в ближайшие недели, чтобы сообщить подробности российской рекламной кампании, которая использовала такие острые, вызывающие разногласия темы, как межрасовые отношения, в попытке поколебать позицию избирателей.

В своем заявлении Facebook признал, что способности компании помешать людям использовать свой сайт для подрыва демократии ограничены.

«Даже если мы пойдем на любые шаги для контроля за нарушениями, на нашей платформе будет появляться социально-политический контент, который вызовет возражения у людей и вызовет возражения у нас. Мы допускаем такие сообщения, поскольку разделяем ценности свободы слова», – говорится в заявлении компании.