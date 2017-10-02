Facebook передаст Конгрессу политическую рекламу, связанную с Россией

ВАШИНГТОН – Ожидается, что социальная сеть Facebook в понедельник передаст Конгрессу более 3 тысяч рекламных объявлений, которые демонстрировались в период президентской предвыборной кампании в США 2016 года и связаны с российским рекламным агентством.

Представители компании встретятся с членами комитетов обеих палат Конгресса по разведке, а также комитета Сената по вопросам судебной власти, чтобы передать рекламные объявления, сообщил представитель Facebook, выступавший на условиях анонимности, поскольку встречи будут носить закрытый характер.

В сентябре Facebook сообщил, что обнаружил тысячи рекламных объявлений, связанных с аккаунтами этой социальной сети, которые, вероятно, управлялись из России и поднимали сеющие раздоры социально-политические темы в ходе предвыборной кампании. Социальная сеть сообщила, что выявила 450 таких аккаунтов, и что на эту рекламу были потрачены около 100 тысяч долларов.

Компания Twitter сообщила, что обнаружила твиты, связанные с теми же самыми аккаунтами. Комитеты Палаты представителей и Сената по разведке предложили обеим компаниям, а также Google, дать публичные показания в ближайшие недели.

Ни одна из этих компаний не сообщила, примет ли она эти приглашения.

Упомянутые три комитета расследуют российское вмешательство на выборах и возможные контакты России с предвыборным штабом президента Дональда Трампа. Недавно они сфокусировались на распространении фейковых новостей и пропаганды в социальных сетях, призывая интернет-компании передать больше информации и обнародовать любые рекламные объявления, связанные с Россией.

Пока неясно, будут ли эти объявления в конечном итоге обнародованы. Некоторые законодатели, включая сенатора от Вирджинии Марка Уорнера, ведущего демократа в комитете Сената по разведке, считают, что американская общественность должна с ними ознакомиться.

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил 21 сентября, что компания передаст рекламу Конгрессу и внесет изменения в свои правила для повышения прозрачности процедуры размещения политической рекламы на своей платформе. Компания также сотрудничает с расследованием российского вмешательства, проводимым министерством юстиции, где над ним работает спецпрокурор Боб Мюллер.

«В соответствии с общими правилами мы ограничены в том, что мы можем говорить публично по поводу расследований, которые ведут правоохранительные органы, так что мы не всегда можем делиться тем, что мы обнаружили, с общественностью, – сказал Цукерберг. – Но мы поддерживаем Конгресс в принятии решения о том, как лучше всего использовать эти сведения для информирования общественности, и мы надеемся, что правительство опубликует свои выводы, когда их расследование закончится».

Facebook сообщил, что упомянутые рекламные объявления, поднимающие социально-политические вопросы, публиковались в период с 2015 по 2017 год. Компания утверждает, что объявления, по всей видимости, исходили от аккаунтов, связанных с российской организацией «Агентство интернет-исследований».

На прошлой неделе компания Twitter сообщила, что приостановила действие 22 аккаунтов, связанных с 450 аккаунтами Facebook, которые, вероятно, управлялись из России.

Уорнер раскритиковал Twitter за то, что компания не предоставила Конгрессу больше информации, заявив, что ее действия были лишь «производной» от работы Facebook. Материалы, представленные компанией на прошлой неделе, «свидетельствуют об огромном недостатке понимания серьезности этой проблемы у команды Twitter, недостатке понимания той угрозы, которую она представляет демократическим институтам», заявил сенатор.