В Facebook нашли российскую рекламу предвыборных акций в США

Некоторые рекламные посты, опубликованные россиянами в Facebook в прошлом году, рекламировали мероприятия в рамках президентской кампании в США, сообщили в компании.

Это свидетельствует, что предполагаемое российское вмешательство в выборы-2016 не ограничивалось социальными сетями.

Как сообщается в заявлении Facebook, когда администрация закрыла связанные с Россией страницы, также были заблокированы «несколько рекламируемых мероприятий».

Подробности об этих мероприятиях Facebook не сообщает.

Однако некоторые американские СМИ, в том числе газета New York Times, утверждают, что одна из реклам была посвящена анти-иммигрантскому митингу в штате Айдахо в августе 2016 года.

Как сообщается, митинг был организован группой Secured Borders, которая была связана с Россией. В настоящий момент ее страница недоступна.

Согласно копии страницы мероприятия, которая сохранилась в архивах Google, акцией в Айдахо заинтересовались около 48 пользователей Facebook, а четверо заявили, что примут в нем участие.

Facebook, крупнейшая в мире социальная сеть, заявила на прошлой неделе о выявлении операции, в рамках которой на сайте размещались тысячи рекламных постов на такие острые темы, как иммиграция, раса и права ЛГБТ. Это происходило в течение двух лет, до мая 2017 года. Предполагается, что за публикациями стоит Россия.

Американский сенатор Марк Уорнер во вторник выразил «разочарование» по поводу того, что представители Facebook не раскрыли последнюю информацию на прошлой неделе в ходе брифинга с членами Сенатского комитета по разведке, расследующего вмешательство в выборы.