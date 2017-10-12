Руководство компании Facebook «полностью» поддерживает обнародование российской рекламы

Шерил Сэндберг рассказала, как компания работает над повышением прозрачности в связи с обнаружением рекламы, оплаченной российскими заказчиками
Исполнительный директор компании Facebook Шерил Сэндберг заявила в четверг, что «полностью» поддерживает идею обнародовать все рекламные материалы, размещенные в социальной сети заказчиками из России во время предвыборной кампании 2016 года.
По словам Сэндберг, компания «работает над обеспечением прозрачности» после того, как в прошлом месяце обнаружилось, что организация, предположительно связанная с российским правительством, опубликовала в Facebook рекламные посты на общую сумму 100 000 долларов, посвященные таким острым вопросам, как расовая дискриминация.
«На нашей платформе происходили вещи, которые не должны были происходить», – сказала она в интервью основателю портала Axios Майку Аллену.
Позже в четверг Сэндберг планировала дать показания на закрытых слушаниях в комитете Конгресса, который расследует, какую роль могла сыграть в предвыборной кампании публикация рекламных материалов, начавшаяся в 2015 году и продолжавшаяся до недавнего времени.
Сумма 100 000 долларов, потраченная на рекламу российскими заказчиками, представляется ничтожной в сравнении с совокупными затратами на рекламу Дональда Трампа и его соперницы Хиллари Клинтон во время предвыборной компании, составившими 2,3 миллиарда долларов.
В Конгрессе проводится несколько расследований с целью установить, как предполагаемое российское вмешательство повлияло на выборы.
Кроме того, специальный прокурор Роберт Мюллер, в прошлом возглавлявший ФБР, ведет уголовное расследование, призванное установить, вступали ли приближенные президента Трампа в сговор с российской стороной во время предвыборной кампании. Сам Трамп отрицает, что сотрудничал с Россией.
Руководство Facebook ранее согласилось предоставить Конгрессу тысячи рекламных материалов, опубликованных в соцсети. Сэндберг в четверг заявила, что считает важным, чтобы у расследования «сложилась полная картина» и чтобы ситуацию разъяснили американской общественности.
По словам Сэндберг, в связи с обнаружением покупки рекламы российскими представителями в Facebook решили нанять 4 000 новых сотрудников для мониторинга рекламы и контента. Она добавила, что компания также использует автоматизированные технологии для выявления фальшивых аккаунтов и распространения фальшивых новостей.
По ее словам, фальшивые новости – это «ложная информация, информационные вбросы», и Facebook работает над отсеиванием такой информации, привлекая сторонних фактчекеров (специалистов по проверке фактов) и предупреждая пользователей, которые собираются поделиться предположительно ложной информацией.
Она подчеркнула, что при борьбе с распространением ложной информации важно соблюдать осторожность, поскольку «Facebook позволяет людям выражать свои мысли», а «ограничивая свободу слова одного человека, ограничиваешь всех».
«Мы не проверяем размещаемую в Facebook информацию перед тем, как люди ее публикуют, и я не думаю, что людям бы этого хотелось», – сказала она.
По словам Сэндберг, для распространения реклам, оплаченных российской стороной, использовались сотни фальшивых аккаунтов. Однако, если бы эти рекламы публиковались легитимными пользователями, «мы бы их допустили», добавила она.
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