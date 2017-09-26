Роскомнадзор: Facebook в России могут заблокировать в 2018 году

Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook в 2018 году, если компания не станет переносить данные российских пользователей на территорию страны. Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс" глава надзорного органа Александр Жаров.

Чиновник сообщил, что блокировка Facebook может быть произведена по такому же сценарию, как и в случае с LinkedIn. Жаров подчеркнул, что "исключений нет". Он уточнил, что в текущем, 2017-м году, социальную сеть не планируют проверять на соответствие российскому законодательству.

Закон о хранении персональных данных на территории России действует с сентября 2015 года. Роскомнадзор может заблокировать доступ к онлайн-ресурсам, нарушающим закон. В 2016 году в России была впервые заблокирована одна из крупнейших зарубежных социальных сетей LinkedIn.