Facebook меняет политику для рекламодателей

Продолжается расследование российского вмешательства в президентские выборы в США, и теперь активную роль в нем играют социальные сети. Facebook предоставил данные своего расследования Конгрессу и заявил, что усилит меры по контролю за рекламной деятельностью на своих страницах.

Facebook заявил, что раскроет данные об американской аудитории, на которую была направлена политическая реклама во время президентской предвыборной кампании. В недавнем интервью медиа-компании Axios главный операционный директор соцсети Шерил Сандберг признала, что платформа использовалась с целью манипуляции общественным мнением во время президентских выборов в США, и сейчас компания сотрудничает с Конгрессом.

Грэм Бруки, эксперт Атлантического Совета, считает, что «важный вопрос состоит в том, должно ли и как может государство контролировать такие платформы, как Facebook, Twitter и другие соцсети. Изначально они создавались не для потребления новостей. Facebook был создан в общежитии для общения и интеграции студентов. Со временем, функции социальных сетей трансформировались, и теперь они стали местом, где люди потребляют новости, с помощью которых принимают определенные решения, как это случилось во время выборов».

Ранее сообщалось, что Facebook обнаружил 470 аккаунтов, связанных с Россией. С этих аккаунтов было сделано около 3000 публикаций политического характера, которые были просмотрены 10 миллионами пользователей. Политическая реклама затрагивала такие проблемы американского общества, как расовое неравенство, право на оружие и права меньшинств, и была направлена преимущественно на граждан штатов Мичиган и Висконсин. Facebook утверждает, что активность исходила от российского Агентства интернет-исследований или так называемой «фабрики троллей».

Нитин Агарвал, профессор Университета штата Арканзас, говорит: «Один из подходов в борьбе с деятельностью ботов в соцсетях – это создание Twitter и Facebook более продвинутых алгоритмов, чтобы находить и ликвидировать данные профили. Но также нужно повышать уровень медиа-грамотности в обществе».

Facebook планирует ввести усиленные меры по контролю за рекламой и сделать процесс более прозрачным. Теперь пользователи смогут видеть, кто опубликовал данную рекламу. Будут также усилены требования к содержанию рекламы и по установлению личности рекламодателей. Тем не менее профессор Агарвал считает, что ужесточение требований не обязательно устранит проблему. «Возможно, регулирование СМИ – не самая эффективная стратегия в данном случае, особенно там, где задействованы социальные сети. Потому что всегда есть другой способ для публикации данной информации. Если не Facebook и Twitter, то существует много других платформ, и появятся новые, как реакция на вакуум, созданный этими мерами», – считает эксперт.

Facebook планирует обнародовать принцип работы алгоритмов для публикации на своих страницах, что поможет определить, на какую аудиторию была направлена кампания. В данный момент рекламодатели имеют возможность выбирать расу, этническую принадлежность, географическое местоположение и другие характеристики потенциальной аудитории.