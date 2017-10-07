Facebook изменил правила размещения политической рекламы

Компания Facebook изменила правила размещения политической и религиозной рекламы в социальной сети. В письме, разосланном рекламодателям на этой неделе, руководство компании предупредило, что теперь рекламные объявления, ориентированные на людей, обсуждающих «политические, религиозные, этнические и социальные вопросы» будут рассматриваться сотрудниками одного из офисов.

Только после этого сообщения могут появиться в сети. Ранее решения о публикации таких объявлений автоматически принимал компьютерный алгоритм.

В компании предупредили, что новая процедура может замедлить сроки размещения рекламы.

«Это нововведение предусматривает, что большее количество объявлений будет проходить процедуру рассмотрения с помощью наших сотрудников, - говорится в письме, направленном рекламодателям. – Новые (рекламные) кампании, содержащие целевую рекламу, которая, по нашему мнению, потребует дополнительного рассмотрения (связанные с такими вопросами, как политика, религия, этнические и социальные проблемы), будут отдельно рассматриваться сотрудниками».

На этой неделе стало известно, что руководство Fаcebook согласилось дать показания в комитете по разведке Конгресса США, проводящего собственное расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года. В минувшую пятницу официальной письмо с приглашением выступить на открытых слушаниях в верхней палате направил менеджменту социальной сети комитет по разведке Сената США.

В сентябре Facebook передал в Конгресс данные о рекламных объявлениях, сообществах и страницах, зарегистрированных с участием России во время президентской кампании. Одновременно в Палату представителей была направлена информация и о покупке российскими компаниями рекламных объявлений в социальной сети.

Всего, по данным Facebook, речь может идти о 470 сетевых сообществах и страницах, которые были связаны с российскими государственными компаниями.