Facebook изменил алгоритм для борьбы с фальшивыми новостями

Компания Facebook заявила, что меняет компьютерный алгоритм, управляющий лентой новостей, чтобы ограничить появление сообщений, которые публикуют пользователи, замеченные в распространении дезинформации и бульварных сенсаций.

Это очередной шаг крупнейшей социальной сети мира по борьбе с фальшивыми новостями - масштабы этой проблемы стали очевидны во время президентских выборов в США.

Facebook сообщил, что это изменение уменьшит влияние «небольшой группы» пользователей, которые распространяют низкокачественную информацию. В эту категорию попадают лишь примерно 0,1% пользователей, публикующих более 50 постов в день. Речь идет только о ссылках, распространяемых такими пользователями.