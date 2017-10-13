Экспозиция «СПИД дома»

В Музее истории города Нью-Йорка открылась выставка «СПИД дома: искусство и ежедневная помощь активистов» об эпидемии ВИЧ и СПИДа в 80-90-е годы прошлого века, когда власти предпочитали не замечать, как тысячи жертв вируса умирали в одиночестве из-за предубеждения окружающих и мифов, сопровождающих СПИД до сих пор.

Стивен Вайдер, создатель и куратор экспозиции, собирал экспонаты для выставки несколько лет. Одной из своих главных задач он считает борьбу с предубеждениями, которая, по его словам, сохраняется и в современном американском общеcтве. Однако главное, по замыслу создателей выставки, – показать, с чем сталкивались люди, инфицированные ВИЧ, в повседневной жизни в годы, когда мир впервые узнал, что означает аббревиатура СПИД.

Стивен Вайдер говорит, что выставка призвана показать, как добровольцы из числа простых людей помогали людям с диагнозом ВИЧ и СПИД, как они заставили многих переоценить представление о том, что такое семья и дом. «Когда речь заходит об истории появления СПИДа, мало кто знает о том, что происходило в домах у больных людей и как им помогали близкие, родные и добровольцы», – говорит Вайдер.

Например, Сьюзен Коклэн делала свои фотографии, ходя по домам с группой волонтеров. Эти фотографии демонстрируют, насколько искренними, теплыми и трогательными были отношения между добровольцами и их пациентами. Работа добровольцев была, с одной стороны, несложной: они помогали готовить пищу, ходили за продуктами, но, главное, просто общались со своими подопечными, были рядом и поддерживали своим присутствием.



Экспозиция в Музее истории города Нью-Йорка – это не только историческая хроника, но и, своего рода, «анатомия страха». Первая реакция в США и в крупнейшем мегаполисе страны на инфекцию, по словам Вайдера, шокировала не меньше, чем сам вирус. Стивен Вайдер рассказывает: «Во время работы над экспозицией меня поразило, как много схожего в том, с чем людям приходилось сталкиваться в восьмидесятых и сегодня. Когда мы говорим об изменениях, речь идет, как правило, о медицинской стороне вопроса. Лекарства сегодня помогают людям с ВИЧ-инфекцией жить долго и нормальной жизнью. Но что касается того, с чем людям приходится сталкиваться в повседневной жизни, и, особенно, дома, насколько людям нужна поддержка, забота и уход ‒ в этом смысле многое сохранилось. Сегодня гораздо меньше публичного обсуждения этой темы, и это может привести к замалчиванию самого вопроса об изоляции людей, живущих с ВИЧ».

Главное на этой выставке – человеческие истории. Они раскрываются не только на страницах дневников, но и благодаря публикациям и рассказам родных и друзей, а также записанных на видео интервью самих героев выставки.

По признанию создателя выставки, реакция на экспозицию была сильнее, чем он ожидал. Выставка уникальных экспонатов из личных архивов, как отмечает американская пресса, «представила ситуацию максимально близко к реальности и позволила по-новому взглянуть на уже казалось бы изученный вопрос».