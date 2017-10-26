В результате взрыва в Киеве ранен депутат Верховной Рады Мосийчук

В результате взрыва в Киеве погиб полицейский и ранены четыре человека, включая депутата Верховной Рады, сообщило МВД Украины.

Власти квалифицировали инцидент как теракт.

Взрыв произошел вечером в среду у входа в здание интернет-телеканала «Эспрессо».

В заявлении МВД, опубликованном в Facebook, говорится, что в результате взрыва был ранен депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

В заявлении также говорится, что погибший полицейский был охранником Мосийчука.

Начато расследование по статье о терроризме, сообщило министерство.

«Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией», – написал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Очевидно, это работа вражеских спецслужб», – добавил он, по всей видимости, имея в виду Россию.

Радикальная партия находится в номинальной оппозиции правительству, хотя ранее также выражала готовность работать с ним.

Сам Мосийчук в 2011-2014 годах находился в тюрьме по обвинениям в причастности к ультранационалистической «террористической» группировке.

45-летний Мосийчук был выпущен из тюрьмы после проевропейского восстания в Украине в феврале 2014 года.