В результате взрыва в Киеве ранен депутат Верховной Рады Мосийчук

Охранявший депутата полицейский погиб. Власти открыли расследование по статье о терроризме
В результате взрыва в Киеве погиб полицейский и ранены четыре человека, включая депутата Верховной Рады, сообщило МВД Украины.
Власти квалифицировали инцидент как теракт.
Взрыв произошел вечером в среду у входа в здание интернет-телеканала «Эспрессо».
В заявлении МВД, опубликованном в Facebook, говорится, что в результате взрыва был ранен депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
В заявлении также говорится, что погибший полицейский был охранником Мосийчука.
Начато расследование по статье о терроризме, сообщило министерство.
«Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией», – написал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
«Очевидно, это работа вражеских спецслужб», – добавил он, по всей видимости, имея в виду Россию.
Радикальная партия находится в номинальной оппозиции правительству, хотя ранее также выражала готовность работать с ним.
Сам Мосийчук в 2011-2014 годах находился в тюрьме по обвинениям в причастности к ультранационалистической «террористической» группировке.
45-летний Мосийчук был выпущен из тюрьмы после проевропейского восстания в Украине в феврале 2014 года.
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