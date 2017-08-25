Эксперты: Россия в ответ на поставку США вооружений Украине может пойти на новую «волну насилия»

МОСКВА — В России сочли опасными слова министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность поставок летального оборонительного вооружения Украине, сказанные им во время визита в Киев.

Представитель Кремля в контактной группе по урегулированию в Украине Борис Грызлов в разговоре с журналистами не стал напрямую критиковать Вашингтон, выбрав объектом своей досады украинское руководство: «Продекларированное в очередной раз президентом Петром Порошенко стремление заполучить от США новое летальное оружие не очень соответствует имиджу миротворца, который хочет иметь украинский президент. Особенно неуместны такие заявления накануне вступления в силу с 25 августа соглашения о бессрочном режиме прекращения огня на Донбассе, одобренного вчера в Минске контактной группой и поддержанного на телефонных переговорах лидеров стран «нормандской четверки» 22 августа».

При этом Грызлов «предсказал», какой будет реакция на такое заявление в областях юго-востока Украины, контролируемых пророссийскими сепаратистами: «Отмечу также, что это вновь озвученное стремление заполучить летальное оружие, несомненно, будет воспринято на Донбассе как очень плохой, угрожающий сигнал».

После этого мало кто удивился комментарию одного из лидеров сепаратистов из так называемой «Донецкой народной республики» Александр Захарченко, который заявил: «Как только Украина получит летальное оружие, сразу будет автоматически развязан военный конфликт».

В Москве комментарии в отношении США были еще более резкими. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с агентством «Интерфакс» высказал убеждение, что Соединенные Штаты не хотят разрешения конфликта на юго-востоке Украины: «Обсуждение этого вопроса в США лишний раз доказывает, что американским кураторам киевской власти, как и в годы президентства Обамы, мир на Украине не нужен. Им по-прежнему выгодна еще одна горячая точка, причем непосредственно на границе с Россией, для продвижения своих интересов по построению однополярного мира».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью тому же СМИ был несколько лаконичнее: он сказал, что возможность поставки вооружений Украине со стороны США «вызывает сожаление», потому что «летальное оружие - это ставка на военное решение конфликта».

Косачев считает, что слова Джеймса Мэттиса «рассчитаны на определенный спектр общественного мнения как в США, так и на Украине, то есть экстремистски настроенных политиков, требующих от своих президентов более решительных действий во всем, что имеет прямое или косвенное отношение к России».

Прокомментировать достаточно жесткую вербальную реакцию в Москве на заявления главы Пентагона Русская служба «Голоса Америки» обратилась к российским специалистам по внешней политике и вооружениям.

Константин Эггерт: К Москве применяют метод кнута и пряника

Эксперт по международным отношениям, обозреватель телеканала «Дождь» Константин Эггерт считает, что в ближайшее время на слова министра обороны США из Москвы практического ответа не последует: «Я думаю, что прямо сейчас Россия реагировать не будет. Потому что, строго говоря, реагировать особо нечем, а риски крайне велики. Провальная военная кампания на Востоке Украины в канун выборов – это не то, чего хочется Кремлю. В Москве будут выжидать того момента, когда в других сферах внешней политики сложится более благоприятная ситуация для того, чтобы шантажировать США».

Такая ситуация, предполагает Константин Эггерт, может сложиться на Востоке, Ближнем и Дальнем: «Допустим, какие-то большие неудачи у Вашингтона будут на северокорейском или на иранском направлении. И вот Путин скажет, примерно: «Ну, давайте мы вам где-нибудь здесь поможем, что-нибудь там хорошее сделаем, а вы перестанете говорить, что вы будете поставлять Киеву оружие. И скажете, что у нас есть прогресс на переговорах Сурков-Волкер».

По мнению эксперта, есть и еще один сдерживающий фактор: «Риск велик и в связи с тем, что пока идет 180-дневный период, после которого закон о санкциях против России, принятый Конгрессом, начнет реализовываться на практике, и начнут поступать доклады о том, что, например, США могут сделать в отношении ближайшего окружения российского президента или в отношении российского суверенного долга. До этого лучше все же сильно не рисковать».

Однако в случае реальных поставок Вашингтоном вооружений Киеву Москва, как полагает Константин Эггерт, будет отвечать: «Я думаю, что Путин даже, возможно, пойдет на обострение ситуации для того, чтобы всех испугать волной насилия и затем начать переговоры с какой-то новой, возможно, более удобной для него позиции. Потому что то, что мы знаем о нем — это то, что он боится показаться слабым, а в данной ситуации испугаться поставок американского оружия – это, конечно, высшее проявление слабости».

В целом же Москва, поясняет эксперт, оказалась в очень неприятном положении: «С одной стороны, спецпредставитель США Курт Волкер только что встретился с Владиславом Сурковым и вроде бы наладил какие-то контакты. С другой стороны, Мэттис, министр обороны, говорит о возможности поставок вооружений. Речь идет о политике кнута и пряника, и это очень неприятная история для Москвы, в том числе и потому, что обычно с Кремлем имеют дело несколько иначе. Такого применяемого к азиатским диктаторам метода к Путину так откровенно еще не применяли».

Павел Фельгенгауэр: США может поставить Украине противотанковые комплексы Javelin

Независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что США готовы поставить Украине в первую очередь эффективное оружие для противотанковой обороны: «Если Украине будут поставлены переносные комплексы Javelin, то это очень может поменять перспективы любого танкового прорыва. Это — замечательное оружие, в России ничего похожего нет, и это лучшая сейчас в мире портативная противотанковая ракета. Ее можно использовать из квартиры или подвала, в отличие от российских переносных систем, которые можно применять только на открытом воздухе, чтобы самому не зажариться».

При этом Павел Фельгенгауэр предполагает, что такая перспектива может спровоцировать Москву на резкую реакцию: «В России эту новость могут воспринять как крайне неприятную, и произойти может все, включая вторжение в Украину до того, как ее перевооружат. Это может быть один из факторов, который приведет к тому, что Россия, что называется, пойдет в поход».

Как говорит эксперт, Россия сейчас полностью готова к атаке на Украину: «Сейчас Москва вполне готова в военном отношении к глубинному вторжению, к танковому удару и последующей высадке десанта. Войска отмобилизованы, выведены на позиции, в том числе и под предлогом подготовки к учениям «Запад-2017», да и еще там было много учений, построена рокадная стратегическая железная дорога, короче — все готово для большой операции на юго-востоке Украины. Это все очень опасно».

«В Москве, конечно, могут надеяться, что Трамп это все не одобрит, не даст на это своего разрешения. Раньше Пентагону разрешения на поставки летального оружия в Украину не давал Обама, а теперь в Кремле есть надежда на Трампа, не знаю, насколько оправданная» - высказывает свое предположение Павел Фельгенгауэр.