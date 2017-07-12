Эксперты видят возможность правовых проблем для сына Трампа

Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего с женщиной, которая, как ему сообщили, была юристом российского правительства, и которая якобы располагала компрометирующей информацией на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, может побудить следователей разобраться, нарушал ли он американское законодательство о выборах, считают эксперты.

Трамп-младший встретился с юристом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года после переписки с посредником по электронной почте.

В одном из писем, датированном 3 июня, он написал: «Если это то, о чем вы говорите, то мне это нравится».

Публикации переписки предшествовало сообщение газеты New York Times о том, что издание готово выпустить материал о ее содержании, и обращение к сыну президента за комментарием.

В своих твитах Трамп-младший написал, что встреча закончилась ничем. Ранее во вторник Весельницкая заявила NBC News, что она не связана с российским правительством и не передавала никакой информации.

В соответствии с уголовным кодексом США, сговор сам по себе не является преступлением, отмечают правоведы, но прокуроры могут расследовать действия Трампа-младешго в плане нарушения конкретных законов.

Одним из таких законов может стать Федеральный закон об избирательных кампаниях, который запрещает иностранным гражданам вносить вклад в политические кампании в США. Кандидатам таже запрещено обращаться с просьбами о таких вкладах.

При этом вклад не обязательно должен носить материальный характер, говорит юрист организации общественного контроля Common Cause Пол Райан. По его словам, в соответствии с данным законом, компромат на Клинтон может считаться вкладом.

Райан говорит, что «восторженный отклик» Трампа-младшего на идею получить такую информацию и в особенности его предложение в ответном письме провести телефонный разговор через несколько дней можно рассматривать, как «просьбу о вкладе».

Профессор Колледжа права Университета Кентукки Джошуа Дуглас говорит, что публикация переписки Трампа-младшего «повышает шансы» на возбуждение против него уголовного дела.

Однако эксперт по избирательному праву Джеймс Гарднер из Школы права Университета Буффало считает, что избирательное законодательство регулирует денежные или материальные пожертвования или услуги. Эксперт полагает, что сын президента не нарушил закон, запрашивая информацию, дискредитирующую Клинтон.

Профессор Школы права в Саванне Эндрю Райт, который был помощником юриста Белого дома при президенте-демократе Бараке Обаме, считает, что согласие Трампа-младшего встретиться с человеком для обсуждения незаконных действий является достаточным основанием, чтобы инициировать предъявление обвинений в заговоре.