Северная Корея: ракетный шантаж или реальная угроза?

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что допускает «все варианты» ответа на проведенное Пхеньяном ракетное испытание. По данным американских спецслужб, на этот раз власти Северной Кореи испытали баллистическую ракету средней дальности (БРСД) KN-17 или Hwasong-12.

Ее дальность составила 1 600 морских миль (около 2 600 км). Ракета, по некоторым данным, была запущена с мобильной установки на территориии аэропорта близ Пхеньяна, и, пролетев над мысом Эримомисаки на северной оконечности Хоккайдо, развалилась на три части и упала в океан на расстоянии в 1 180 километров от побережья Японии.

Несмотря на резкие заявления американской администрации, эксперты в США считают, что запуск северокорейской ракеты вряд ли стоит рассматривать как непосредственную угрозу какой-либо из стран в регионе.

«Это действительно была демонстрация неуважения к Японии, но она не представляла угрозы для этой страны, - говорит главный редактор журнала The Nonproliferation Review Джошуа Поллак (Joshua H. Pollack). – Северная Корея ограничена собственной географией, и если они хотят запустить (ракету) на большое расстояние, то она обязательно пролетит над чьей-либо территорией. Мне кажется, что в данном случае они пытались уменьшить риски, на случай, если что-то пойдет не так, избегая пролета над густонаселенными районами».

«В Японии отреагировали сосредоточенно и спокойно»

Шеф бюро российского информационного агентства ТАСС в Токио, эксперт по Японии Василий Головнин описывает реакцию японского общества и властей страны на запуск Пхеньяном ракеты как сосредоточенную и спокойную: «Для людей в Японии это, пожалуй, было первым реальным испытанием системы оповещения населения J-Alert. На этот раз она сработала четко — оповещения пришли на телефоны, были переданы по громкоговорителям, людям было рассказано о возможной опасности. На несколько минут остановились знаменитые японские скоростные поезда, но, когда стало ясно, что опасности нет, они продолжили движение».

«Власти Японии считают, что они сработали четко — ракету засекли, быстро определили ее траекторию полета, установили, что Японии она не угрожает и приняли решение ничего с ней не делать. Это было решено в силу нескольких факторов, среди которых есть и юридические: чиновники не уверены, что на высоту в 500 километров от поверхности земли еще распространяется зона воздушного пространства Японии» - рассказывает Василий Головнин.

По его словам, такое решение было принято еще и потому, что до сих пор существующая в Японии система противоракетной обороны не испытывалась на столь высоко летящих целях.

«Нынешняя система ПРО нацелена на перехват совершенно других ракет — тех, которые бы выпущены именно по территории Японии», - говорит журналист.

Оценка этого шага Ким Чен Ына в Токио была, считает Василий Головнин, далеко не алармистской: «Тут явно сделали вывод, что Ким Чен Ын решил, поддерживая напряжение, все же сдать назад — он так и не выпустил, как раньше обещал, 4 ракеты в воды около Гуама, а обошелся одной ракетой, просто пролетевшей над Японией. Японцы это расценили как шаг назад при «сохранении лица». При этом ракета пролетела примерно 2700 километров, а это близко к тому расстоянию, которое отделяет Северную Корею от Гуама, так что месседж был послан».

«Понятно, что для Токио «красная черта» в действиях Пхеньяна — это попытка выстрелить ракетой, хоть бы даже и без боеголовки, по самой Японии, - объяснил Василий Головнин. -Тогда бы такую ракету сбили. Но это бы усилило позиции радикального силового крыла в японской власти, которое возглавляет министр обороны Ицунори Онодэра, который считает, что Японии пора обзавестись наступательным потенциалом первого удара, может, даже превентивного удара по Северной Корее. Речь идет и о улучшении системы спутникового слежения и наведения, а также получении крылатых ракет различных типов».

«В Северной Корее пока не могут отказаться от испытаний»

Эксперт Центра по изучению проблем нераспространения ядерного оружия Николай Соков (Nikolai Sokov, James Martin Center for Nonproliferation Studies) согласен с тем, что запуск северокорейской ракеты вряд ли можно было расценивать, как серьезную угрозу, но при этом считает, что Плехьян пока просто не может отказаться от проведения новых испытаний.

«Нужно учитывать, что все последние пуски у них провалились, - пояснил Николай Соков «Голосу Америки». – А это означает только одно: северокорейцы будут запускать свои ракеты ровно до тех пор, пока у них не получится один так называемый «чистый» и беспроблемный пуск. Более того, они будут пытаться добиться хотя бы одного «чистого» пуска в каждой категории ракет – тактических, средней дальности и так далее».

При этом эксперт уверен, что и в США, и в Японии, и в странах Европы, настаивающих на усилении международного давления на Пхеньян, отдают себе отчет в том, что о полном отказе от ядерной и ракетной программ в этой стране речь пока не идет.

«Сейчас мировое сообщество добивается от Пхеньяна только одного – приостановки этих программ для того, чтобы прекратить дестабилизацию обстановки в регионе, - говорит Николай Соков. -

Добиться того, чтобы они ликвидировали ядерное оружие и всю инфраструктуру сейчас, конечно, не получится».

При этом, по мнению эксперта, ситуация во многом напоминает историю с разработкой ядерных арсеналов в Индии и Пакистане.

«Обе страны провели по серии испытаний, объявили себя ядерными державами, и взяли «паузу», - напомнил Николай Соков. – Эту ситуацию в мире расценили, как не самую идеальную, но достаточно контролируемую, а это всех устроило. Но Северная Корея просто вынуждена продолжать испытания до тех пор, пока не решит все проблемы своей ракетной и ядерной программы».

Для властей в Пхеньяне, как считает эксперт, продолжение ракетных пусков должно решить «технические и политические проблемы».

«Я думаю, что в КНДР очень хотели бы прекратить эти испытания, но одновременно они не могут себе позволить даже намек на то, что готовы уступить международному давлению, - уверен Николай Соков. -Так что прежде, чем идти на уступки, они должны доказать всему миру, что у них есть техническая возможность реализовать все те угрозы, с которыми выступает руководство страны».

Эксперт, участвовший в качестве представителя МИД СССР в советско-американских переговорах по ядерному разоружению, считает, что нынешняя ситуация во многом напоминает события 30-летней давности, а сценарий подобного противостояния между странами был подробно разработан еще в 70-е годы прошлого века.

«Сейчас обе стороны этого конфликта – США и Северная Корея – не говорят о каком-то наступлении, все время настаивая, что речь идет только о сдерживании, - говорит Николай Соков. - Но по старым рецептам «холодной войны», для того, чтобы сдерживание было эффективным, необходимо продемонстрировать, что у тебя есть способность нанести мощный удар. Точно так же развивались и советско-американские отношения: стороны разворачивали все больше ракет, проводили все больше испытаний. В результате, добиваясь эффективного сдерживания, ты все больше нагнетаешь обстановку».

Николай Соков считает, что сегодня для Северной Кореи угрозы применения ракетного и ядерного оружия больше не являются «инструментом для торга» с мировыми державами, как это было еще в конце 1990-х годов, когда эти угрозы Пхеньян успешно обменивал на продовольственную и экономическую помощь.

«Сейчас это не слишком актуально для Северной Кореи, - уверен эксперт. – Экономическая ситуация в стране несколько стабилизировалась, и уже не является настолько безвыходной, как это было 20 лет назад. Сейчас для Пхеньяна главное – это отсутствие новых более жестких санкций, и отсутствие опасности для наращивания торговли и инвестиций с Китаем».

Оценивая возможности России по разрешению конфликта, Николай Соков утверждает, что Москва полностью разделяет взгляды мирового сообщества по отношению к оружейным программам Пхеньяна, но традиционно старается не делать слишком поспешных шагов, присоединяясь к санкциям, введенным другими странами. К тому же, как считает эксперт, локальный конфликт в регионе почти не угрожает России.

«Если этот конфликт не будет ядерным, то нет никакой угрозы для российской территории, и даже для российских интересов, - говорит Николай Соков. – Но при этом у России есть принципиальная позиция: она не приемлет ядерного статуса Северной Кореи, и очень бы хотела, чтобы северные корейцы перестали дергать американского орла за хвост. А все разногласия с западными странами в основном связаны с тем, как далеко можно идти, оказывая давление на страну, и какие средства использовать ради достижения этой цели. В традициях российской политики всегда было одно правило: нужно подождать, посмотреть, законсервировать ситуацию и дождаться момента, когда эту ситуацию можно разрешить. Иногда такая тактика работает».

«Претензии к России выглядят нелогично»

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений в Москве Алексей Арбатов в интервью Русской службе «Голоса Америки говорит, что со стороны США нелогично требовать от Москвы усиления давления на Пхеньян: «Запад во главе с США принимает санкции против России, Ирана и Северной Кореи, объединяя их всех в одну компанию. А потом удивляется, что, когда речь заходит о Северной Корее, которая пускает ракеты через Японию в океан, что Россия не встает вместе с Западом и не принимает какие-то калечащие санкции».

Алексей Арбатов уверен, что, несмотря на явную напряженность вокруг Северной Кореи, ни ее власти, ни кто-либо еще в регионе не доведут дело до реальной войны: «Северокорейскому режиму нужно периодически пугать весь мир. Это страна, народ которой живет в нищете и бесправии, которая все ресурсы направила на ракетную программу, ядерную программу и поддержание миллионной армии. Если периодически о себе не напоминать, режим очень быстро рухнет, потому что он закупорится внутри. Крошечная страна - 20 миллионов населения, с мизерным экономическим продуктом, а два месяца весь мир говорит о Северной Корее. И режиму это нужно, чтобы сказать народу: видите, мы великая держава, о нас говорит весь мир. Но он не начнет войну, потому что люди, управляющие этой маленькой и бедной страной, живут лучше, чем самые богатые люди в Америке, Европе и Эмиратах. Что вы думаете, они хотят покончить жизнь самоубийством?»

«Южная Корея тем более не начнет войну, - продолжает эксперт - они живут очень хорошо. Они достигли невероятного экономического успеха, там очень высокий жизненный уровень. У них прекрасная медицина, прекрасная инженерно-техническая мысль. Они играют большую роль в мировой экономике. Зачем им война? Китаю она тоже не нужна, Японии не нужна, никому не нужна».

Реальные военные действия, утверждает Алексей Арбатов, возможны только при следующих условиях: «Война может возникнуть только в том случае, если в Вашингтоне решат, что пора положить этому конец. США применят оружие, и вот тогда начнется война с непредсказуемыми последствиями. Эта война может привести к применению ядерного оружия, вызвать коллапс в мировой экономике, потому что она парализует зону Азиатско-Тихоокеанского региона, где сейчас сосредоточены самые мощные экономические ресурсы».

При этом эксперт считает, что Китай, от которого Вашингтон добивается жесткого давления на Ким Чен Ына, на такое давление не пойдет: «Пекин мог бы задавить Северную Корею экономически, при том, что сейчас она во всеобщем враждебном окружении. Но зачем ему добиваться смены режима в Северной Корее? Он нажимает на Северную Корею, чтобы она больше не испытывала ядерное оружие, чтобы она ограничила ракетные испытания, но менять режим Китаю совершенно не нужно. Китаю, что, нужна объединенная Корея, мощное государство у себя под боком, да еще с ядерным оружием?»

Алексей Арбатов отмечает, что Пхеньян учитывает «фактор Трампа» в ядерной сфере: «Пока Северная Корея не провела шестое испытание - видимо, опасается, что Трамп в этом плане непредсказуем, и может совершить какой-то отчаянный шаг. Но мне, не испытывающему никакой симпатии к северокорейскому режиму, странно, что США, из-за которых договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 20 лет не вступает в силу, потому что Сенат его не ратифицирует, становятся в позу праведного гнева и угрожают Северной Корее военной акцией, если она проведет еще хотя бы одно испытание».