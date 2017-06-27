РСМД: только договор или камень в основании контроля над вооружениями?

МОСКВА – В Москве предсказуемо негативно откликнулись на инициативу американских конгрессменов по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), подписанного еще в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Единым фронтом против такого шага выступили, в частности, в Совете Федерации (СФ).

Так, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров предупредил, что сенаторы будут внимательно отслеживать дальнейшее развитие событий.

«Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры», — цитирует Озерова «РИА Новости».

В том же духе выступили сенаторы Алексей Пушков, Франц Клинцевич и другие. В Госдуме продемонстрировали аналогичный подход.

Ранее группа американских конгрессменов, по сообщению газеты Politico, предложила вывести США из (РСМД), мотивировав это тем, что Россия систематически нарушает основные положения документа.

Соответствующий законопроект подготовил член палаты представителей Майк Роджерс. По его словам, с американской стороны было бы безответственно соблюдать договор, который не соблюдается другим его подписантом.

Вместе с тем издание отмечает, что внутри администрации Трампа идет серьезное обсуждение целесообразности выхода из РСМД, который «является краеугольным камнем в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет».

Согласно договору, страны обязались не иметь в наличии, не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования от 500 до 5500 км дальности, а также не иметь в наличии и не производить пусковые установки для таких ракет.

Независимый военный аналитик Александр Гольц считает, что США как минимум имеют основания говорить о нарушениях договора с российской стороны.

«Ведь это утверждают не только члены американского Конгресса, но и, например, зампредседателя объединенного комитета начальников штабов (генерал ВВС Пол Селва – В.В.), который в феврале прошлого года заявил, что Россия последовательно нарушает дух и букву договора РСМД, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Вопрос в другом. По каким-то причинам США не желают делиться деталями информации, которой располагают. То ли не хотят выдавать источник получения этой информации, то ли полагают, что при нынешней репутации Москвы в США приводить какие-то доказательства и вовсе лишне».

По мнению аналитика, ликвидация РСМД приведет к гонке вооружений и обострению ситуации в мире.

«Нет никаких сомнений в том, что выход из договора приведет к реальной гонке ядерных вооружений, – уверен он. – Кстати, в «Politico», где изначально и появилось сообщение об инициативе американских сенаторов, утверждается, что республиканские ястребы намерены потребовать от Трампа начала работ по созданию новой ракеты. Дело в том, что Россия может относительно легко модернизировать уже имеющиеся ракеты «Искандер» и «Калибр» и таким образом получить ракеты средней дальности, а американцам надо создавать их с нуля».

Александр Гольц полагает, что Конгресс заставит Трампа пойти на этот шаг. Эксперт также убежден, что для России РМСД сегодня важнее, чем для США.

«Достаточно вспомнить то, с чего началась история этого договора, – продолжил он. – В конце 70-х годов, желая получить стратегическое превосходство, Советский Союз разместил больше полутора тысяч ракет средней дальности вблизи своих границ и в странах Восточной Европы. В ответ США разместили в Европе «Першинги» и «Томагавки». И получилось, что советские ракеты могут достичь Бонна, Парижа и Лондона, но не способны достичь Вашингтона, а вот американские ракеты находятся в нескольких минутах полета от Москвы и Ленинграда».

В конечном счете, если развитие событий пойдет по наихудшему сценарию, то мир получит повторение этой ситуации, спрогнозировал военный аналитик.

Заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в комментарии «Голосу Америки» подчеркнул, что взаимные претензии сторонами выдвигались и раньше.

«Вопрос в том, как их воспринимать – как предлог для того, чтобы разрушать договорный режим и создавать дополнительные препятствия для нового трэка российско-американских отношений или рассматривать их как озабоченность, требующую разрешения, – пояснил он. – В США давно твердят о том, что испытание российских ракет нарушают РСМД так же, как и размещение пусковых установок «Искандер» в Калининградской области. Россия, в свою очередь, выражала свою обеспокоенность размещением в Европе американской ПРО, установки которой могут использоваться для ракет средней и меньшей дальности».

Тем не менее, на момент смены президентской власти в США все-таки было понимание, связанное с тем, что такие взаимные озабоченности создают потенциальное поле для обсуждения проблемы и возможного поиска ее решения, считает эксперт. Как ему представляется, если попытаться найти развязки по РСМД, тогда могут открыться перспективы и по другим переговорным трэкам.

По мнению Дмитрия Данилова, то, что сейчас происходит в США, в большей степени обусловлено внутренней политикой и стремлением «расставить определенные красные флажки и барьеры Трампу со стороны конгресса».

«Сейчас речь идет прежде всего не только и не столько о сохранении РСМД, а о российско-американских отношениях в целом, – продолжил он. – Если администрации Трампа не удастся каким-то образом найти защитные варианты, это нанесет по ним самый серьезный удар. Кроме того сегодня закладываются новые заряды под механизмы всего процесса контроля над вооружениями. Ликвидация РСМД будет означать не просто крах контроля в этой сфере, но и невозможность говорить по другим темам со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Если предположить, что одной из целей инициативы конгрессменов является еще и провоцирование России на какие-то жесткие контрмеры, то ситуация становится еще более опасной, поскольку введение таких контрмер означало бы неизбежное усиление конфронтации в Европе, заключил эксперт.