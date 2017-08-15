Американские санкции в отношении РФ и Ирана: импульс для сближения Москвы и Тегерана?

МОСКВА – Иранский беспилотник (БПЛА) опасно сблизился с авианосцем ВМС США «Нимиц» в Персидском заливе, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

При этом на летательном аппарате не были включены навигационные огни, а иранская сторона проигнорировала американские сообщения по радиосвязи. По словам представителя ВМС США, это не первый такой случай.

Инцидент произошел на фоне того, парламент Ирана накануне одобрил анти-американский законопроект и увеличил расходы на программы по созданию баллистических ракет и операции за рубежом в ответ на новые санкции, которые США ввели против Тегерана в начале августа. Дополнительные ассигнования, по данным Рейтер, составляют около 260 миллионов долларов.

Предусматривается, что финансирование наряду с ракетной программой будет направлено на поддержку подразделения Корпуса стражей исламской революции «Кудс», которое, в частности, участвует в боевых действиях в Сирии и Ираке.

Из 244 членов парламента за законопроект выступили 240. После оглашения результатов голосования один из парламентариев выкрикнул «смерть Америке». Всего в принятом документе 27 пунктов. В числе прочего санкции предполагается распространить на чиновников США из военной и разведывательной областей.

Причиной очередного всплеска антиамериканских настроений в Тегеране Иране стал подписанный президентом Дональдом Трампом закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Пакет новых мер предусматривает, в частности, запрет на въезд в США для лиц, причастных к иранской программе создания баллистических ракет, а также покупку и продажу ими собственности в США. В Тегеране утверждают, что санкции нарушают условия «ядерной сделки», достигнутой в 2015 году при участии стран «шестерки»: США, Великобритании, России, Германии и Китая. Согласно соглашения, Иран прекращает обогащение урана в обмен на отмену международных санкций.

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций» профессор Алексей Малашенко считает, что сумма, утвержденная иранским парламентом на развитие ракетной программы, «это не деньги, а символический жест».

«Тем самым в Тегеране стремятся лишний раз подчеркнуть свою независимость, – уточнил он в интервью «Голосу Америки». – Это совершенно однозначно. Но то, что в результате у США появится дополнительный раздражитель в связи с принятыми Ираном мерами, тоже не подлежит сомнению. Таким образом, Трампу в любом случае придется реагировать, хотя ему сейчас новая головная боль совсем некстати – тут бы вначале разобраться с северокорейской угрозой».

По словам профессора, иранские санкции будут засчитаны Трампу как поражение и потянут за собой цепочку проблем в регионе: «Конечно, очень сильное раздражение в связи с иранскими ракетами испытывают в Израиле, и беспокойство его совсем не удивительно. Также это напрямую затрагивает Саудовскую Аравию, до которой от Ирана рукой подать. В общем, новый виток напряженности практически неизбежен, особенно с учетом того, что проблема с Катаром никуда не делась».

Кроме того, как полагает Алексей Малашенко, это удар по президенту Ирана Хассану Рухани.

«Тут он поставлен в безвыходное положение, поскольку так или иначе ему придется утверждать решение парламента, который не мог пойти на такой шаг без предварительного одобрения аятоллы Хаменеи. И, похоже, что в результате осложнений никто ничего не выигрывает, а наоборот», – резюмировал эксперт.

В то же время сотрудник Российско-евразийской программы Четтем Хауза Николай Кожанов в комментарии Русской службы «Голоса Америки» заметил, что политика американской администрации в отношении Ирана создает все условия, чтобы Иран так или иначе искал помощи и поддержки у Москвы, заставляя стороны еще больше кооперировать усилия.

«Соответственно, у России появятся дополнительные рычаги влияния на Иран, – добавил он. – Продолжение подобного давления (Вашингтоном) может привести к тому, что Иран будет постепенно превращаться в страну, очень прочно зависящую от Москвы».

Как сообщали ранее СМИ, в начале августа нынешнего года, вскоре после принятия американских санкций, в Тегеран с визитом прибыл вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который подписал с министром обороны Ирана «предварительное соглашение об укреплении военного технологического сотрудничества» между сторонами.

Как представляется Николаю Кожанову, Иран по большому счету уже привык существовать под санкциями, а руководство страны, судя по всему, смирилось с тем, что ограничительные меры не только окончательно не снимут, но могут даже и усилить.

«Думаю, что у Тегерана теперь будут в достаточной степени развязаны руки, поскольку терять ему особенно нечего. А вот что еще может сделать сегодня администрации США в отношении Ирана, большой вопрос. Целесообразность дальнейшего ужесточения санкций вызывает сомнения. Сигнал Тегерану уже был послан. Зачем посылать еще один?»

Напомним, Дональд Трамп неоднократно называл ядерное соглашение с Ираном «самой плохой сделкой всех времен» и не исключал того, что США могут отказаться от него.

В свою очередь, как передают во вторник СМИ, президент Рухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе, если американские санкции против него будут расширены.

По оценке Алексея Малашенко, судьба «ядерной сделки» зависит от того, как будут развиваться события.

«Если американцы будут и дальше обострять ситуацию, то это может поставить по вопрос и ядерное соглашение. В принципе, иранцы в этом не заинтересованы, несмотря на все грозные заявления. Так что, если США не пойдут на резкое обострение, то, скорее всего, все обойдется», – заключил он.

Николай Кожанов также склоняется к тому, что санкции вряд ли серьезно повлияют как на «ядерную сделку», так и на ракетную программу Ирана.