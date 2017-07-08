Встреча Трампа и Путина: заниженные ожидания и завышенные оценки

МОСКВА – В России и США по-разному воспринимают итоги встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге. Российские политики на уровне парламентариев обоих палат делают акцент в основном на позитивных моментах переговоров лидеров и замалчивают проявившиеся со всей очевидностью разногласия сторон по ряду принципиальных вопросов. В американском истеблишменте, напротив, сильны критические настроения в адрес Трампа за его лишком мягкую позицию в отношении своего визави.

Особенно много разночтений вызвала проблема вмешательства Москвы в президентские выборы в США. В Кремле традиционно отвергают такую трактовку событий, заявляя о своей непричастности к ним, что Путин, собственно, и повторил в Гамбурге в беседе с американским лидером.

Напомним, Госсекретарь Рекс Тиллерсон накануне сказал, что тема вмешательства России в американский избирательный процесс была затронута по инициативе президента Трампа, который считает, что Москва должна взять на себя обязательство не допускать подобного вмешательства впредь. Однако, по словам Тиллерсона, остается неясным, будет ли достигнута совместная позиция по этому вопросу, с учетом того, что Путин продолжает отрицать подобные обвинения. Госсекретарь также подчеркнул, что президент Трамп уделил этой теме особое внимание.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что Трамп «принял» заверения Путина.

«Президент Трамп сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы, когда эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта», – цитирует Лаврова ВВС.

В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не вдаваясь в детали, призвал верить тому, как глава МИД России трактовал суть беседы лидеров в этой части. Правда, аргументировал свой призыв Песков весьма своеобразно: «Верьте Лаврову, я не работаю на Тиллерсона».

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты сошлись на том, что ожидания от встречи в верхах были с обеих сторон изначально сильно занижены, поэтому то, что переговоры прошли в конструктивном ключе, уже можно расценивать как успех, несмотря на отсутствие серьезных результатов.

По мнению главного редактора журнала «Контрапункт», выпускаемого Институтом российских, европейских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона, Марии Липман, не стоит также забывать, что Трамп не пользуется доверием значительной части американского истеблишмента и СМИ.

«Он подвергается каждодневному осуждению в той или иной форме в прессе США, а часть истеблишмента вообще считает, что Трамп, возможно, заслуживает импичмента, и есть смысл работать в этом направлении, – добавила она. – В этом смысле возникает парадоксальная ситуация. Трампу в преддверии саммита как бы давался наказ, что он должен говорить Путину на встрече. Как будто ему внезапно доверили защиту американских интересов, при том, что не доверяют в целом, что он в состоянии эффективно управлять страной».

Вместе с тем, отметила Марии Липман, в американской прессе пишут, что Трамп недостаточно жестко себя вел с Путиным, и что он не должен был говорить о том, что для него честь встретиться с российским президентом.

«Кроме того, отмечается дипломатический просчет в вопросе о вмешательстве России в президентские выборы в США, – продолжила она. – Потому что российская сторона раньше заявила о том, что Трамп якобы согласился с позицией Путина о невмешательстве Москвы (в выборы). Американская сторона уже позже выступила перед прессой с соответствующим заявлением. Надо первыми делать такие заявления на камеру, чтобы именно они становились новостью, а опровержение другой стороны выглядело как реакция на нее».

По оценке директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, многого ждать от встречи, которая предварительно практически не готовилась, не приходилось.

«То, что встреча длилась гораздо дольше запланированного, и что на ней обсуждались конкретные вопросы, мне кажется, уже само по себе достижение, – полагает он. – Конечно, достижением является и тот факт, что между Россией и США все-таки возобновляется диалог. Судя по всему, президенты нашли общий язык, и встреча прошла достаточно позитивно, поскольку определенные договоренности, в частности по Сирии и Украине, все же были достигнуты».

В то же время других конкретных достижений, которые могут появиться в результате начавшегося диалога, надо еще дождаться, уточнил Юрий Рогулев: «Поэтому восторги здесь, конечно, неуместны. По существу, никаких больших договоренностей достигнуто не было. При этом мы прекрасно знаем, что Трамп, как и любой американский президент, действует в системе серьезных ограничений и не может автоматически сделать все, что хотел бы».

Как будут восприняты итоги гамбургских переговоров в США, нам предстоит еще увидеть, констатировал политолог.

«Потому что тема России для Трампа сложная, даже токсичная, как говорят в США. И хорошо ли он поступит или плохо, это все равно будет работать против него. Ему тут не позавидуешь. Но как глава государства он заинтересован в том, чтобы отстаивать свою позицию и чтобы задачи, которые он ставит, выполнялись», – резюмировал он.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта выразил надежду на то, что Трамп, тем не менее, продолжит тот диалог, который состоялся между ним и Путиным.