Siemens – жертва и зеркало антироссийских санкций

МОСКВА – История с незаконными поставками Россией турбин немецкого концерна Siemens на территорию аннексированного Крыма получила логическое завершение: В Евросоюзе согласовали очередную порцию санкций против Москвы.

Новые ограничительные меры после утверждения их Советом ЕС будут приняты против трех компаний и четырех физических лиц.

Как сообщало ранее агентство Reuters, в «черный» список попадут чиновники Министерства энергетики и компании, непосредственно причастные к переправке турбины на аннексированный полуостров. Транспортировку осуществлял «Технопромэкспорт» – дочка «Ростеха», за установку турбин отвечала компания «Интеравтоматика».

Для юридических лиц это означает разрыв деловых отношений с компаниями из тех стран, которые поддерживают санкции, а попавшим в «черный» список гражданам грозит отказ в выдаче виз в страны ЕС, США и другие государства, выступающие по вопросу санкций единым фронтом.

К тому же, если на территории перечисленных стран у россиян есть банковские счета или недвижимость, то их тоже могут заморозить.

Напомним, 21 июля Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям из-за того, что четыре газовые турбины, поставленные летом прошлого года в Тамань (Краснодарский край), были после модификации и в нарушение контракта перемещены в Крым.

Кремль настаивает, что на полуострове попали турбины российского производства, собранные из российских компонентов.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин выразил удивление, что не наказали сам концерн, поскольку тот, по его мнению, в данном случае пренебрег рисками и во многом сам виноват в сложившейся ситуации.

«Думаю, что и Siemens должен пострадать, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Все остальное находится в рамках предыдущих санкций, и стало вполне ожидаемым событием, так как со стороны Москвы было налицо явное нарушение санкционного режима – поставка турбин на оккупированные территории».

На взгляд аналитика, еще более существенным ударом был бы уход Siemens из российского бизнеса.

«Немцами уже установлено (в России) много оборудования, которое нуждается в обслуживании и замене запчастей, – пояснил он. – Просто в нынешних условиях трудно будет найти замену оборудованию Siemens. Это касается не только изготовления так называемых российских турбин для электростанций, но и газоперекачивающих агрегатов и так далее. Потом Siemens активно сотрудничает с РЖД. Если концерн и оттуда тоже уйдет, напугавшись американских санкций, то ему будет тяжело найти замену».

Компанией Siemens специально для России разработаны высокоскоростные электропоезда, получившие название «Сапсан». Кроме того, немецкая фирма получила в 2015 году контракт на техобслуживание составов в течение тридцати лет.

Все заявления российских официальных лиц о том, что эта история не будет иметь серьезных последствий экономики страны, сделаны в расчете на внутреннего потребителя, считает Михаил Крутихин: «Мы уже привыкли к тому, что регулярно слышим: санкции нам не страшны, это совершенная ерунда, но снимите их с нас поскорее. Как всегда, в официальной риторике присутствует такой дуализм».

Технопромэкспорт утверждает, что поставил в Крым модернизированные на российских предприятиях турбины, приобретенные на вторичном рынке. При этом, правда, не названы ни поставщик, ни продавец, ни производитель установок.

По словам аналитика, это привычное дело для российской энергетической отрасли: «И импортные буровые установки, и газоперекачивающие агрегаты получают у нас отечественные названия – «Ладога», например. А на самом деле, если вглядеться, то на них только станина российского производства, а все остальное оборудование, которое на эту станину навешивают, оно из-за границы».

Россия и впредь будет пытаться обходить санкции, уверен Михаил Крутихин.

«Я знаю, как это происходит в энергетической отрасли, – продолжил он. – Допустим, ищут замену оборудования для добычи нефти и газа на морском дне – донные добычные подводные комплексы. Их могут изготавливать всего четыре фирмы. Все они либо в Норвегии, либо США и, естественно, не могут из-за санкций поставлять такое оборудование нам. И вот объявляют, что Россия теперь сама может их выпускать. Но пока такую технологию не освоили ни японцы, ни китайцы и никто другой».

Очевидно, это просто шапкозакидательство и, следовательно, жди продолжения истории с Siemens, резюмировал аналитик.

В свою очередь, руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов в интервью Русской службе «Голоса Америки» отметил, что этот вопрос принципиален для Германии, которая тем самым показывает свою готовность контролировать неукоснительное соблюдение санкционного режима.

«В Берлине еще раз подчеркнули свою готовность следить за этим процессом, что вполне понятно, – констатировал он. – Санкции, на мой взгляд, относительно мягкие. Да, они неприятные, Россия встречает их в штыки. Но, по крайней мере, это не идет ни в какое сравнение с теми санкциями, которые, вероятно, будут введены со стороны США».

Поэтому в Берлине и подчеркивает, что санкции идут не со стороны Германии, а со стороны ЕС, полагает Владислав Белов: «Это очень важно. Еще раз напомню, что позиция Германия была четко озвучена в середине июле в интервью министра экономики (и вице-канцлера ФРГ) Зигмара Габриэля о необходимости смягчать санкционный режим в отношении РФ по мере прогресса в реализации Минских соглашений».

По оценке руководителя Центра германских исследований, как бы ни трактовался энергетический пакет, поведение в этом контексте прибалтийских стран и некоторые другие нюансы, Россия все равно остается долгосрочным партнером ЕС в сфере энергетики.

«И если Россия будет выпадать из матрицы энергетического сотрудничества как источник поставки углеводородов для европейского рынка, то понятно, что именно это будет плохо, а не какие-то умозрительные конструкции использования Москвой газа, нефти как некого оружия», – уточнил он.

Как ему кажется, Siemens очень четко расставила все красные флажки, показав свою непричастность к поставкам турбин в Крым.

«Думаю, в России тоже прекрасно понимают, почему Siemens это сделала. Если надзорные органы США захотят наказать концерн, что вполне возможно, сделать это будет архисложно, поскольку немцы хорошо провели эту партию, обезопасив себя от возможных негативных последствий на американском рынке», – заключил Владислав Белов.

При этом он указал, что Siemens, обозначив заморозку в России проектов по энергетике, в то же время четко заявила, что не уходит с российского рынка.