Москва отрицает финансирование талибов

МОСКВА – В МИД РФ назвали фейками публикации в британских СМИ относительно того, что Россией налажены устойчивые каналы финансирования талибов через безвозмездные поставки им нефтепродуктов на территорию Афганистана, а также обвинения в адрес Москвы в политике, направленной на подрыв усилий международной коалиции во главе с США.

«Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, российский МИД порекомендовал журналистам сфокусировать внимание на полетах «вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую экстремистами территорию в различных провинциях Афганистана, за которыми, по утверждению самих афганцев, стоят и британские спецслужбы…»

МИД также вновь подчеркнул, что Россия не оказывает никакой поддержки Движению Талибан и последовательно помогает законному правительству Афганистана.

Напомним, все началось со статьи газеты Times, чей корреспондент в Кабуле сообщил, что Москва уже полтора года финансирует отряды талибов с тем, чтобы усилить их в борьбе с группировкой «Исламское государство», а также досадить США и НАТО.

Журналист взял интервью у казначея талибов, который утверждает, что они фактически бесплатно – за вычетом только импортных пошлин – получают российские нефтепродукты через Узбекистан. Объем поставок составляет в $2,5 млн в месяц, и это лишь один из каналов финансирования исламистских радикалов.

Кроме того, Times цитирует другого собеседника, представленного как старший советник руководства талибов в Пакистане. «В отношениях с нами они преследуют три цели, – говорит он. – Разбить «Исламское государство», дестабилизировать правительство Афганистана, за которым стоят США, нанести урон и унизить НАТО».

Глава Пентагона Мэттис, представляя новую стратегию по урегулированию ситуации с «Талибаном», недавно заверил, что США не собираются прекращать борьбу в Афганистане.

«Благодаря нашей новой стратегии по Южной Азии, которая учитывает текущие условия, мы будем в более правильной позиции, чтобы оказывать поддержку Афганистану, в то время как ваши силы осуществляют перелом в ходе борьбы с террористами, – сказал Мэттис, выступая в Кабуле. – Мы не бросим Афганистан на растерзание беспощадному врагу, который пытается проложить себе дорогу к власти убийствами».

Движение «Талибан» «прославилось» многочисленными терактами, приведшими к большому числу жертв, в том числе среди мирного населения.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, сотрудник Института США и Канады Александр Шумилин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что нельзя говорить наверняка о степени достоверности полученной корреспондентом Times информации, «так как подобные дела всегда осуществляются тайно». Но изложенные факты, по его мнению, совпадают с общим подходом российской стороны к движению Талибан.

«Стремление Москвы наладить с ними отношения просматривается давно, – указывает он. – Это подтверждается, в частности, и официальными заявлениями представителей МИД. Так что здесь нет ничего из ряда вон выходящего».

По оценке Александра Шумилина, интересы России и США в Афганистане как совпадают, так и расходятся.

«Расходятся они, поскольку США находятся на поле боя и борются со всеми силами, противостоящими Кабулу – и с закоренелыми экстремистами, и с тем, кого можно условно назвать умеренными, – добавил он. – Водораздел между ними определить трудно: в условиях войны все талибы ходят с автоматами Калашникова. А российские власти мыслят другими категориями, пытаясь, видимо, найти точки соприкосновения с какой-то умеренной частью движения Талибан».

При этом Москва предполагает, что после ухода НАТО и США из Афганистана ситуация там может обрушиться, и нужно будет иметь какие-то рычаги воздействия в талибской среде, утверждает политолог.

«Ну, а поскольку талибы сейчас – формально общий враг, то всякие маневры вокруг них не придаются огласке, – уточнил он. – Однако известно, что в последние годы, не без ведома американцев, (третьими странами) тоже велись переговоры с движением, например, в Эмиратах. Так что с условно умеренными представителями Талибана контакты всеми осуществлялись и осуществляются на разных уровнях».

Объективно американское военное присутствие в Афганистане на руку Москве, так как оно позволяет сохранять относительную стабильность в регионе, считает Александр Шумилин.

«Но в Кремле также понимают, что это не продлится слишком долго, и нужно продумывать какие-то схемы на будущее. Вне зависимости от позиции Москвы НАТО и США планируют выход из Афганистана, и не скрывают этого. А что будет потом, это как раз и является основным предметом всеобщей озабоченности», – резюмировал он.

По его словам, Москва в том числе и поэтому ведет пропагандистскую, информационную подготовка, чтобы потом сказать «своим потенциальным партнерам из лагеря талибов, что, дескать, мы тоже, как и вы, прогоняли американцев из Афганистана».

В свою очередь, директор Центра изучения современного Афганистана Института Востоковедения РАН Омар Нессар назвал публикации в британских СМИ «частью информационной войны, которая ведется между двумя сторонами».

«Россия обвиняет Запад в снабжение «ИГ», – констатировал он. – Хотя прямо об этом не говорится, но на это делается весьма прозрачный намек, имея ввиду упоминания о неопознанных вертолетах. С обеих сторон идут, можно сказать, бездоказательные на данном этапе обвинения».

Интересы России и талибов совпадают в том, что «Талибан» противостоит «ИГ», не дает им разворачивать свои силы, заметил Омар Нессар: «И об этом говорится официально. Плюс талибы в отличие от ИГиловцев никогда не декларируют свои глобальные и региональные цели. Но мне кажется, что все это постепенно изменится».

С точки зрения директора Центра изучения современного Афганистана, Россия «может насолить американцам» в регионе только в информационном плане.

«Не думаю, что Москва реально будет поддерживать «Талибан» и прикладывать усилия, чтобы сделать его мощнее. Это невыгодно в долгосрочной перспективе. Потому что «Талибан» сегодня ведет себя так, завтра – по-другому. Это непредсказуемый партнер. Если посмотреть, как менялась его позиция за последние 15 лет, это хорошо видно. Тем более, что сейчас в руководство движения приходят новые люди, и совершенно непонятно, как они будут себя вести, в чьи руки попадет оружие, которое имеется у талибов», – заключил он.