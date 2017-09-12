День выборов: низкая явка, махинации и противоречивые итоги

МОСКВА – При общей крайне низкой явке прошел в России так называемый единый день голосования. Разного «калибра» выборы прошли в воскресенье в 82 из 85 регионов страны. Центральная избирательная комиссия накануне сообщила, что явка избирателей в целом составила около 29 процентов от всех граждан с правом голоса.

В Москве на выборах муниципальных депутатов явка была и того меньше – около 15 процентов, передает в понедельник Интерфакс со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома. Высокая явка в столице традиционно отмечается только на избирательных участках в СИЗО и психиатрических больницах, отметила «Открытая Россия».

В 16 регионах жители выбирали глав субъектов. По предварительным данным, везде победу одержали представители «Единой России». При этом в некоторых регионах, по оценке экспертов, были вполне «советские» результаты: так, руководящий Мордовией с 2012 года Владимир Волков набрал почти 90% голосов, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев – более чем 88%, а глава Бурятии Алексей Цыденов – свыше 87%.

Показательно, что предыдущий руководитель Марий Эл Леонид Маркелов был освобожден от должности главы по собственному желанию в апреле 2017 года, а вскоре его задержали по подозрению в покушении на взятку. Аналогичные обвинения предъявлены также в 2017-м главе Удмуртии Александру Соловьеву, а ранее – губернатору Кировской области Никите Белых. Оба лишились должностей.



Движение «Голос» зафиксировало более 1500 сообщений о разного рода нарушениях на выборах в единый день голосования.

При этом наблюдатели выделяют успех на выборах в столице России независимых и оппозиционных кандидатов. Как сообщает «Эхо Москвы» кандидаты, поддержанные штабом Дмитрия Гудкова, намеренного баллотироваться в 2018 году в мэры Москвы, а также партий «Яблоко» и ПАРНАС, опять же по предварительным данным, одержали верх в 14 городских муниципальных образованиях. В частности, депутатом стал оппозиционер Илья Яшин, шедший от «Солидарности», журналист Илья Азар и другие. Партия «Яблоко» заявила о победе 180 своих кандидатов.

Политолог Дмитрий Орешкин в интервью Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что главной отличительной чертой выборов стала обозначившаяся с небывалой прежде четкостью разница между Москвой и остальной страной, «особенно так называемыми электоральными султанатами типа Мордовской республики или республики Марий Эл», где исход выборов был предопределен загодя.

«В Москве была политическая конкуренция и, в общем, не замечено вопиющих случаев фальсификации, – добавил он. – Нарушения, конечно, были, но «допустимые» как в любом технологическом процессе. В целом, однако, московские выборы прошли достаточно честно с точки зрения подсчета голосов. При том, что осадок остался. Есть совершенно понятная неудовлетворенность тем, что «сушили» явку на выборы, стараясь сделать их как можно более незаметными, в чем власть преуспела. И на этом фоне все равно значительная доля оппозиционных кандидатов прошла».

Что касается выборов губернаторов, то здесь, по словам политолога, счет 16 : 0 в пользу «Единой России», чего не было в ельцинскую эпоху и даже в первой половине нулевых.

«Обычно коэффициент «политической смертности» (на выборах главы субъекта) был 20-30 процентов, то есть до трети губернаторов не проходили через выборы, – пояснил он. – А сейчас все плотно схвачено административным ресурсом. Сильных оппонентов (у провластных кандидатов) нет, система подсчета голосов под контролем. Поэтому Мордовия, скажем, продемонстрировала явку больше 80 процентов, и поддержка действующего главы господина Волкова составила 89 процентов. Вполне типичный для электоральных султанатов результат. Похожая ситуация в Марий Эл. Там, правда, явка была значительно меньше. Кремлевские назначенцы благополучно миновали экзамен перед избирателями с помощью массового использования административных ресурсов».

Всего в столице России оппозиционеры собрали около 12,6%. Дмитрий Орешкин объясняет это тем, что Москва снова показала свой характер.

«Никому из чиновников не хочется получать в столице опять что-то вроде Болотной площади, – продолжил он. – Поэтому стали считать голоса значительно более честно. Однако по-прежнему активно использовались снятие с регистрации (независимых кандидатов) и «засушивание» явки – это, конечно, по-прежнему активно использовалось. В этом смысле претензии к избирательной кампании сохранились. При этом больше чем ожидалось получила несистемная оппозиция, прежде всего «список Дмитрия Гудкова»».

Тем не менее, на взгляд политолога, «бурно праздновать победу» у оппозиции оснований нет, потому что три четверти мест в округах остались за «Единой Россией». Поэтому муниципальный фильтр на предстоящих выборах мэра тому же Дмитрию Гудкову будет очень трудно преодолеть, считает Дмитрий Орешкин.

В свою очередь, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в комментарии «Голосу Америки» напомнил, что выборы – это не только день голосования, но еще и ход избирательной кампании, а также условия, которые создаются для кандидатов и избирателей.

«В этом контексте далеко не все так радужно, как хотелось бы, – сказал он. – Если в день голосования не было зафиксировано тотальных вбросов, «каруселей» или других серьезных махинаций, это еще не означает, что все прошло гладко. Мы проводили долгосрочные наблюдения, то есть оценивали ход самой кампании. Увы, много где налицо отсутствие реальной конкуренции, в первую очередь это касается выборов губернаторов. Чуть больше конкуренции было на выборах в региональные законодательные собрания и в столице».

По мнению Григория Мельконьянца, из-за хронических недостатков серьезным образом страдала явка, потому что избирателям неконкурентные выборы неинтересны: «Тогда в некоторых местах начинали применять различные технологии по искусственному повышению явки. Были отмечены много разных систем лотерей, розыгрышей, конкурсов. На наш взгляд, когда избиратели идут к урнам не ради голосования, а ради какого-то бонуса, это плохо совмещается с понятием свободных выборов».

Совершенно полярные события происходили на выборах, где применялось досрочное голосование, подчеркнул эксперт.

«В одних регионах люди голосовали, вообще никаким образом не подтверждая своих причин, вынуждающих их к досрочному голосованию, – утверждает он. – В Алтайском крае, например, досрочно проголосовали около 30 процентов от общего числа принявших участие в выборах. Это очень высокий процент. Есть сведения, указывающие на то, что, скорее всего, эти люди были административно зависимыми и не по своей воле не пришли на избирательные участки. Другая крайность в Москве, где наоборот, людям часто не давали досрочно голосовать. Вот такое неоднообразное применение законодательства в угоду конъюнктуре. Как администрации выгодно, так они и поступали».

Определенные перегибы с досрочным голосованием, несомненно, оказали серьезное влияние на результаты выборов, заключил сопредседатель движения «Голос».