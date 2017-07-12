Скандал вокруг дач России: надежды Москвы и политические реалии

МОСКВА – Москва надеется на то, что США ей вернут отобранные ранее дипломатические дачи в Америке, но в случае, если все останется без изменений, примет адекватные меры.

Об этом заявил во вторник, 11 июля, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

«Надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будет уважать свои международные обязательства», — цитирует ТАСС Лаврова. – Если этого не произойдет, если мы увидим, что такой шаг не считают в Вашингтоне необходимым, тогда, конечно, мы примем ответные меры».

По словам главы МИД РФ, это закон дипломатии, однако в детали контрдействий вдаваться не стал

В свою очередь, выступая по каналу «Спутник», его заместитель Сергей Рябков отметил, что рассматриваются различные варианты ответа, подчеркнув вместе с тем, что жесткая реакция «заготовлена».

Накануне газета «Известия» со ссылкой на источник в МИД России сообщила, что в качестве зеркальных мер планируется выслать около трех десятков американских дипломатов и наложить арест на объекты американской собственности в России.

Напомним, что в конце декабря 2016 года президент Обама подписал распоряжение о высылке из США 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических дачных комплексов на Восточном побережье США в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.

В свою очередь, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Кремль получил то, что заслужил благодаря своей политике.

«Действия Путина, а не решения, принятые президентами Бараком Обамой и Джорджем Бушем, внесли непосредственный вклад в наиболее трудноразрешимые вопросы американо-российских отношений сегодня, как и в трения между Россией и многими нашими союзниками», – пишет Макфол в статье, опубликованной The Washington Post.



Опрошенные Русской службой эксперты слоняются к тому, что скандал вокруг дипдач ничего принципиально не изменит в отношениях между США и РФ, поскольку какие-либо существенные подвижки здесь невозможны в силу сложившихся обстоятельств.

Завсектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева думает, что это не отразится заметно и на зародившемся в Гамбурге диалоге президентов Путина и Трампа. Ей также кажется, что встреча не стала серьезным прорывом с точки зрения выстраивания нового формату двусторонних отношений.

«Безусловно, эта встреча важна в том смысле, что договорились, например, по сирийской тематике, – добавила она. – Но с точки зрения переформатирования российско-американских отношений, как мне видится, она ничего не дала. Да, возможно, возникнет устойчивый канал общения лидеров, что, в общем, хорошо. Но это все, на этом весь позитив исчерпывается».

Внутриполитическая ситуация в США такова, что Трамп не может позволить себе изменения политики в отношении России, утверждает Виктория Журавлева.

«Соответственно, и уступок по тем всем важным для России проблемам ждать от него абсолютно бесполезно, – констатировала она. – И, как мне кажется, дело здесь не только в Конгрессе, но и в определенном смысле в самом Трампе. В Москве принято позиционировать его как заложника обстоятельств, а на самом деле он якобы хочет дружить с Россией. Но все обстоит по-другому. В принципе, он вполне работает в республиканской повестке, она для него достаточно комфортна, в том числе и в том, что касается выстраивания внешнеполитической стратегии».

Поэтому, на взгляд политолога ждать, что Трамп начнет возвращать дипломатическую собственность или делать какие-то другие шаги навстречу Москве, сегодня не приходится.

Схожего мнения и руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Нужно четко различать отношения Путина с Трампом и России с США, – заметил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Это две совершенно разные проекции. Двусторонние отношения после встречи в Гамбурге не улучшились. Собственно, на этом направлении и не следовало ждать каких-то улучшений. Есть эмоциональный контакт двух лидеров, весьма нетипичных в глазах остального мира. Но отношения двух стран, безусловно, остаются и будут оставаться тяжелыми».

Андрей Колесников сомневается также в том, что в полной мере будет выполняться достигнутая в Гамбурге договоренность по Сирии, которую некоторые аналитики с натяжкой называют прорывом.

«И это при том, что ни по одному другому пункту пока не было никакого продвижения вперед, – подчеркнул он. – А если встреча двух лидеров не решила ни одну из проблем, то едва ли можно ждать дальнейших каких-то улучшений в плане двусторонних отношений, не говоря уж об их перезапуске».

Как представляется эксперту, Трамп в большой степени связан по рукам и ногам не только различными институтами демократии, но и собственной администрацией.

«Он не может самостоятельно решать даже такого рода проблемы, как возвращение дипсобственности, – сказал Колесников – Соответственно, Трамп в глазах Путина не то лицо, который окончательно принимает все главные решения. Но наш политический класс, наша верхушка по-прежнему готовы относиться к нему с симпатией и с надеждой, что он когда-нибудь преодолеет все преграды и станет в понимании Кремля настоящим президентом, который будет разрубать все узлы, не обращая большого внимания на всякие дополнительные институты и органы».

Готовящиеся российским МИД ответные меры Андрей Колесников назвал обычной дипломатической практикой, и ничем иным.

«А происходит все уже как бы от бессилия. Это не политически окрашенные шаги, а просто соблюдение принципа симметрии», – резюмировал он.

В то же время некоторые аналитики полагают, что дело еще может поправить предстоящая встреча в Вашингтоне заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон с Сергеем Рябковым. Встреча назначена на следующий понедельник, 17 июля.