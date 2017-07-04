Встреча Трампа и Путина: чего ждать, на что не надеяться?

МОСКВА – Прогнозам, чем завершится встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина «на полях» саммита «Двадцатки» в Гамбурге, уделяется повышенное внимание как в американской, так и российской прессе. Также много гадают насчет повестки дня, согласование которой, как можно судить, проводится до сих пор.

CNN со ссылкой на источники в администрации президента США передает, что Трампа и Путин как минимум обсудят сирийский и украинский кризис, но вопрос санкций в отношении России и вмешательства в американские выборы, в чем Вашингтон обвиняет Москву, затронуты не будут.

По сообщениям российских СМИ, помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил важность встречи не только для отношений двух стран, которые находятся «практически на нуле», но и для обеспечения международной стабильности и безопасности. По словам Ушакова, ​Кремль помимо Сирии и Украины считает необходимым обсудить проблему терроризма, региональные вопросы и темы разоружения.

О перспективах встречи лидеров двух государств в Гамбурге Русская служба «Голоса Америки» поговорила с российскими американистами.

Директор Института США и Канады РАН профессор Валерий Гарбузов указал на то, что это первая встреча лидеров, и ждать от нее каких-то крупных решений, зафиксированных на бумаге, не стоит. Он думает, что президенты попытаются прояснить взаимные позиций прежде всего по Сирии и Украине.

«Возможно, будут затронуты и другие актуальные вопросы, связанные с Северной Кореей, освоением Арктики, – добавил профессор. – Также просочилась информация, что вроде бы американская сторона хочет вернуть (российскую) дипсобственность, которая была изъята еще при администрации Обамы».

Напомним, в конце 2016 года президент Барак Обама подписал распоряжение о высылке из США 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических дачных комплексов на Восточном побережье Соединенных Штатов. В специальном заявлении, распространенном Госдепартаментом, разъяснялось, что жесткие меры были приняты «в рамках комплексной реакции на российское вмешательство в американские выборы и на систематические притеснения наших дипломатов за рубежом».

В июне нынешнего года газета The Washington Post сообщила, что администрация США собирается отменить решение президента Обамы, и вернуть дипломатическую собственность российскому представительству. Но пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подчеркнул, что решение об этом пока не принято.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил по этому поводу, что терпение Москвы на исходе. В российском МИД прорабатываются варианты ответных мер.

Поясняя, почему от гамбургской встречи не стоит ждать прорыва, Валерий Гарбузов сказал, что между сторонами накопилось слишком много проблем и взаимного недоверия. По его мнению, по Сирии процесс вообще пошел «в обратную сторону» – не сближения позиций, а их отдаления.

«Хорошо если найдутся точки соприкосновения по таким, например, вопросам, у кого в руках находится химического оружие? – продолжил он. – Тут (у Москвы и Вашингтона) совершенно разные интерпретации событий. Или как относиться к Асаду? Это проблема опять вышла на первый план».

Что касается Украины, то директор Института США и Канады полагает, что ни та, ни другая сторона не готовы идти на серьезные компромиссы.

«Прежде всего, в отношении Крыма, – считает он. – Тут, по-моему, никаких вариантов нет ни с американской стороны, ни с российской. В отношении Донбасса все упирается в Минские соглашения, точнее, в то, как осуществить их на практике. Все говорят, что альтернативы соглашениям нет. Скорее всего, так оно и есть. Но создается такое ощущение, что никто особенно не старается воплощать их в жизнь».

На взгляд эксперта, обсуждение перспектив по выведению ситуации из тупика, может стать одним из основных предметов для разговора Трампа и Путина.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев признался, что ничего особенно не ждет от этой встречи.

«Как максимум состоится личное знакомство (лидеров). Трудно ждать чего-нибудь существенного от встречи, которая практически не готовилась».

Между тем, Госдепартамент США в понедельник издал пресс-релиз, в котором сказано, что Томас Шэннон, замгоссекретаря Рекса Тиллерсона по политическим делам, встретился с послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки – Сергеем Кисляком, который складывает в этом месяце свои полномочия. Как сказано в пресс-релизе, аудиенция была организована в преддверии планируемой встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и как продолжение диалога, начатого в недавней беседе Рекса Тиллерсона с главой МИД России – Сергеем Лавровым.

По оценке ряда экспертов, Генри Киссинджер на днях посетил Москву также с посреднической миссией. При этом Киссинджер выразил надежду, что Трамп и Путин могут найти пути к сближению США и России.

Юрий Рогулев не разделяет подобного оптимизма: «Судя по тому, что сейчас происходит в США, что бы ни сделал Трамп, это все равно обернется против него. Если он ничего не добьется (в Гамбурге), скажут, что он плохой переговорщик. Если он пойдет навстречу России в поисках компромисса по каким-то моментам, скажут, что он предает интересы США».

По оценке американиста, переговорная позиция Дональда Трампа «очень уязвима». В тоже время, как представляется директору Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, сторонам есть что предложить друг другу.

«В российско-американских отношениях нет неразрешимых проблем, – уверен он. – Все зависит от желания и возможности сделать какие-то шаги навстречу друг другу. Есть более сложные и менее сложные вопросы. Но они все решаемы, в том числе и по украинскому кризису, и по ПРО. Проблемы ведь созданы конкретными людьми, а не какими-то потусторонними силами».

Если в Гамбурге на переговорах Трампа и Путина возобладает прагматизм и здравый смысл в оценках и подходах к решению проблем, тогда возможно и продвижение вперед, заключил Юрий Рогулев.