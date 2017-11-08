В России растут протестные настроения

МОСКВА – Резкий рост протестных настроений среди россиян обусловлен приближением президентских выборов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя доклад Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

В соответствии с докладом в третьем квартале 2017 года зафиксировано 445 акций протеста, в то время как в первом квартале их было всего 283, а во втором – 378.

«В целом, безусловно, речь идет о предвыборном годе. Вы знаете, что через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом»,— сказал пресс-секретарь.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в интервью «Голосу Америки» заметил, что вовсе необязательно в любой стране должна расти протестная активность в связи с выборами. Как ему представляется, существуют развитые демократии, где такого не происходит совсем.

«Собственно, выборы существуют не для того, чтобы выходить на улицы, а чтобы выражать свое мнение с помощью избирательного бюллетеня, – добавил он. – У нас происходит все ровно наоборот, как раз потому, что с помощью выборов выразить ничего нельзя, в принципе. Это не инструмент для выражения политических предпочтений. Казалось бы, именно поэтому и могла расти протестная активность. Но она растет вообще вне всякой связи с выборами».

По оценке эксперта, новая волна социальной активности поднялась задолго до старта президентской компании в России, и с тех пор география протестов только расширяется. Это уже константа, подчеркнул он.

«Число и качество протестов – это, безусловно, какое-то новое плато, – продолжил он. – И снижаться активность вряд ли будет, может, даже начнет потихоньку расти. Но не надо преувеличивать масштабы протестной активности и готовности россиян выходить на улицу по политическим и экономическим мотивам. Согласно социологическим данным, готовность протестовать остается примерно такой же, как и была».

Другое дело, что мы имеем дело с меньшинствами (в политическом смысле), которые становятся заметными и которые обретают голос, полагает Андрей Колесников.

«Это действительно нечто новое, не говоря уж о том, что есть сдвиг по возрастной шкале – протестная аудитория помолодела. Это заметно, и это длинный трэнд, который не исчезнет и после выборов», – резюмировал он.

Руководитель департамента политологического анализа независимого фонда Центр политических технологий Александр Ивахник также не усмотрел прямой связи роста социальной активности населения с грядущими президентскими выборами. По его мнению, причины этого явления лежат на поверхности, и они достаточно естественны.

«Просто в последние годы неуклонно ухудшается социально-экономическое положение в стране, – утверждает он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Но если раньше это как-то компенсировалось так называемым пост-крымским консенсусом, то сейчас внешние темы постепенно отходят на второй план и все меньше владеют сознанием масс. Поэтому у людей чаще стали прорываться проявления недовольства своим положением».

В то же время Александр Ивахник затруднился сказать, по какому сценарию будут развиваться события дальше и пойдет ли на спад протестная активность сразу после окончания выборов президента.

«Все будет зависеть в первую очередь от социально-экономической ситуации в стране и от политики властей, конечно, тоже. Но я сегодня не стал ничего прогнозировать», – заключил он.

По словам Андрея Колесникова, эмоциональный подъем, испытанный значительной частью граждан РФ после аннексии Крыма, сходит на нет, но сам «пост-крымский синдром» не закончился, а стал рутиной.

«Пост-крымское большинство никуда не делось, хотя оно тоже может испытывать некоторую социальную фрустрацию, может быть недовольно экономической политикой, – Однако это большинство довольно тем, что Путин вернул России пресловутое величие», – обобщил он.

Выборы президента РФ намечены на весну следующего года.