«Райский архив»: российский аспект

МОСКВА – Министры финансов Европейского союза встретятся 7 ноября, чтобы проработать детали «черного списка» офшорных зон, используемых отдельными компаниями и частными лицами для обогащения в обход закона, сообщают СМИ.

Список предполагается утвердить до конца нынешнего года.

Офшорная тема, громко прозвучавшая после публикации в 2016 году серии документов из «Панамского досье», сейчас вновь приобрела повышенную актуальность в связи с обнародованным в минувшее воскресенье Международным консорциумом журналистских расследований «Райским архивом», содержащим еще больше информации, чем было выложено во время предыдущего разоблачения, и раскрывающим, на какие ухищрения идут некоторые видные политики и знаменитости, чтобы скрыть свои доходы от налоговых органов.

Скандал, в котором оказались замешаны британская королева Елизаветы II и многие другие высокопоставленные лица, в том числе из США, продолжается раскручиваться, что не удивительно: пакет документов «Райский архива» включает более 13 миллионов файлов, большинство из которых принадлежит юридической компании Appleby, базирующейся на Бермудских островах.

«Райский архив» почти везде восприняли как тревожный сигнал.

В статье газеты Sueddeutsche Zeitung, благодаря источнику которой досье и увидело свет, говорится, что экономики стран недосчитываются миллиардов, которые могли бы пойти на социальные нужды и обеспечение безопасности граждан. По подсчетам экономиста Габриэля Цукмана, в офшорах скрыто 7,9 трлн евро налогов.

По данным американского Национального бюро экономических исследований россияне в оффшорных гаванях держат свыше 1 трлн долларов, или около 75 % от национального дохода.

Британская налоговая служба уже пообещала тщательно проанализировать выложенные документы. В России реакция более чем сдержанная. Федеральное телевидение дружно проигнорировало тему. Во многих изданиях внимание сфокусировано исключительно на иностранных медиа-персонажах, хотя и российский след в скандале просматривается весьма четко.

СМИ сообщают, например, об инвестициях в американские компании миллиардеров из России Юрия Мильнера, Алишера Усманова, а также бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины, супруга же вице-премьера Игоря Шувалова через фирму на Бермудских островах владеет дорогим бизнес-джетом и избегает налогов ЕС.

«Ведомости» со ссылкой на документы из «Райского архива» пишут, что принадлежавший Мильнеру и Усманову фонд скупил около 10% акций Facebook, когда весь бизнес корпорации оценивался примерно в $10 млрд. Затем, дождавшись взлета цен, фонд продал часть акций, заработав $2 млрд. Вроде бы бизнес как бизнес. Только совершенно неясно, что было с налогами.

Основатель Центра антикоррупционных исследований инициатив Трансперенси Интернешнл – Россия Елена Панфилова считает маловероятным, что налоги от продажи акций Фейсбука компании Мильнера и Усманова, попали, тем более в полном объеме, в российский бюджет.

«Если, конечно, эта сделка оформлялась именно в оффшорных юрисдикциях, – уточнила она в интервью Русской службе «Голоса Америки». – По всей видимости, какие-то налоговые отчисления были, но от какой суммы и под какой юрисдикцией, сказать пока трудно, потому что я не успела детально ознакомиться со всеми документами. Но их вполне можно посмотреть».

Елена Панфилова полагает, что российские компетентные органы занимаются проверкой изложенных в «Райском архиве» фактов. Однако, как ей представляется, они сейчас вряд ли об этом публично расскажут.

«Доведут ли итоги расследования до общественности, зависит от того, насколько тщательно будут «копать» и насколько будет соответствовать российскому законодательству то, что выявят, – продолжила она. – Проблема в том, что есть большая разница между тем, что находится и что озвучивается. При этом российское законодательство иногда существенно отличается от зарубежных канонов. То, что законно у нас, незаконно там, и наоборот. И в зависимости от того, как будут трактоваться те или иные вещи, возможно, что-то и станет достоянием гласности».

Вместе с тем основатель центра антикоррупционных исследований заметила, что Россия планирует с 2018 года формально, а затем и технически присоединиться к международной инициативе, предполагающей автоматический обмен налоговой информацией.

«Следовательно, России придется более тщательно подходить к вопросам рассмотрения дел, которые российские юрлица совершают в юрисдикциях с оффшорными практиками, – констатировала она. – Думаю, этот процесс сейчас немножко ускорится. Потому что государство, естественно, хочет узнавать о подобных скандальных вещах раньше, чем узнают журналисты. Только это надо делать не потому, что вынудили, а потому что это нужно для общественного блага и повышения прозрачности».

По оценке Елены Панфиловой, даже «Райский архив» вместе с «Панамским» – всего лишь капля в море. Она абсолютно уверена, что в ближайшее время утечки продолжатся.

«Очевидно, что такой информации будет все больше и больше, – подчеркнула она. – Смотрю на реакцию британских властей и других странах – это очевидный признак того, что государства будут стремиться перехватить инициативу».

Понятно, что министрам финансов, центробанкам и налоговым органам всех стран надо действовать более скоординировано, чтобы не выглядеть отстающими, резюмировала борец с коррупцией.

Члена политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина не удивило, что в России вновь пытаются замолчать скандальную тему. По его словам, подобная практика наблюдалась и ранее, при публикации «Панамского досье».

«В некоторых государствах фигуранты скандала тогда серьезно пострадали (так, премьер-министр Исландии был вынужден уйти в отставку – В.В.), а в России об этом писали по касательной и, в основном, отдельные интернет-издания, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Это легко объяснимо, поскольку российский бизнес тесно связан с властью. Чиновники самых разных уровней и рангов получают от такого «сотрудничества», как правило, теневые доходы. А легче всего скрывать их при помощи офшоров, к тому же уходя при этом от налогообложения».

В России сегодня одно из самых «либеральных» законодательств в мире относительно оффшоров, утверждает политик: «Оно не требует выявлять конечных бенифициаров деятельности коммерческих структур – тех бенифициаров, которые засекречены в офшорах. У нас до сих пор не приняты необходимые поправки в закон, несмотря на неоднократные заявления Путина, что в этой сфере будет наведен порядок».

По мнению Сергея Митрохина, деятельность офшорных фирм крайне выгодна российскому олигархическому бизнесу и тем крупным бизнесменам, которые непосредственно связаны с самим Владимиром Путиным.

«Поэтому пока существует нынешний режим, огромное количество доходов продолжит уходить в офшоры и будет делать это практически беспрепятственно, – настаивает он. – Такова природа существующего политического порядка в России, где власть принадлежит определенным кланам, которые получают свои сверхдоходы за счет эксплуатации ресурсов и народа. Они создали стагнирующую экономику, где свободные средства очень сложно вложить. Размещение доходов за рубежом при крайне не стабильном политическом режиме, по сути, остается единственным выходом».

Существующие финансовые схемы очень удобны для власть имущих, поэтому никакие имеющиеся дыры в российском законодательстве не будут закрыты, чтобы попытаться хотя бы снизить уровень офшоризации российской экономики, убежден политик.