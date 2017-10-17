Россия и Евросоюз ввели новые санкции против Пхеньяна

МОСКВА – «Обстановка на Корейском полуострове достигла высшей точки напряжения и «ядерная война может начаться в любой момент».

Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН на заседании комитета всемирной организации по разоружению, сообщает Associated Press.

Представитель Северной Кореи также сказал, что страна завершила формирование своего ядерного потенциала, превратившись в «полноценную ядерную державу», обладающую различными средствами доставки оружия массового поражения.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что, инструктируя его, президент Трамп указал на необходимость продолжать усилия, направленные на смягчение возрастающей напряженности в отношениях с Пхеньяном, подчеркнув, что «эти дипломатические усилия будут продолжаться, пока не будет брошена первая бомба».

«Трамп ясно дал мне понять, что мне следует продолжать мои дипломатические усилия», – подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, позиция США по Ирану означает, что Вашингтон «будет рассчитывать на очень жесткое соглашение» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в целях прекращения его программы создания ядерного оружия.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН относительно санкций против КНДР в ответ на проведенные Пхеньяном ракетно-ядерные испытания. Это произошло спустя без малого год после принятия резолюции, принятой 30 ноября 2016 года.

«В соответствии с принятой резолюцией в целях пресечения развития и ресурсного обеспечения запрещенных программ КНДР вводятся дополнительные международные санкции, ограничивающие сотрудничество с этой страной в военно-технической, торгово-экономической, финансовой, транспортной и образовательной сферах», – говорится в документе.

При этом сохраняется исключение для проекта по транзиту российского угля по линии РЖД через северокорейский порт Раджин для поставок третьим странам.

Европейский Союз также в понедельник объявил о новом ужесточении санкции в отношении Северной Кореи. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС на саммите в Люксембурге договорились о полном запрете инвестиций во все сферы экономики и поставок сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР.

Как представляется эксперту Московского центра Карнеги Александру Габуеву задержка с российскими санкциями против Пхеньяна вызвана чисто бюрократическими причинами.

«Просто «выпекли» указ, приурочив их к ноябрьской резолюции, и дело с концом. Особых подводных камней я тут не вижу. Какие-то лазейки указ, как и сама резолюция, Пхеньяну оставляют. Здесь нужно смотреть, прежде всего, на имплементацию», – констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Эксперт думает, что все страны, в том числе и Евросоюз, сейчас «подверстывают» свои функционные программы, реагируя на резолюции, которые ранее принимались в Совбезе. Кроме того, это, по его мнению, связано с тем, что мир ожидает очередных «сюрпризов с пусками ракет Северной Кореей».

«Поэтому, наверное, некоторые игроки занимаются отправлением сигналов в Пхеньян, – предположил он. – Насколько это дело благодарное, скоро узнаем. Вполне возможно, эти превентивные меры имеют смысл в качестве предупреждения. Но я не уверен, что они окажутся сильно эффективными. Пока не заметно никаких изменений в риторике, исходящей от официальных представителей КНДР на разных международных форумах».

Александру Габуеву кажется очевидным, что Пхеньян хочет именно прямых переговоры с США. Поэтому пока таких контактов не будет, скорее всего, ничего не изменится, резюмировал он.

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН ИМЭМО, академик Нью-Йоркской Академии наук Геннадий Чуфрин считает, что для Москвы важен принцип последовательности в проведении внешнеполитической линии по северокорейскому вопросу.

«Есть резолюция Совбеза ООН, к которой Россия с известными оговорками присоединилась, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – И Сергей Лавров, и другие официальные представители МИД постоянно повторяют, что они отнюдь не одобряют проведение Северной Кореей испытательных запусков межконтинентальных ракет. То есть, Россия по-прежнему отрицательно относится к этой стороне чрезвычайно запутанной проблемы».

Геннадий Чуфрин также отметил, что Евросоюз ужесточил меры в отношении Пхеньяна с серьезными оговорками: «Брюссель подчеркивает, что не поддерживает Вашингтон в том, что касается бескомпромиссного пути, который может привести, не дай бог, к открытому военному конфликту. А меры, принятые в отношении выполнения решения Совбеза ООН, по-моему, вполне логично вписываются в политику ЕС».

Вместе с тем, эксперт затруднился сказать, возымеют ли должный эффект новые ограничительные меры.

«Думаю, что в основе позитивного ответа должен лежать компромисс как со стороны Пхеньяна, так и Вашингтона, – продолжил он. – Вариант для такого компромисса хорошо известен. Пхеньян приостанавливает свою ядерную и ракетную программы, а Вашингтон – проведение военных испытаний и маневров, которые могут быть истолкованы КНДР как непосредственная угроза национальной безопасности. Известная формула двойного замораживания. Этот подход поддерживает и Китай».

Если это будет реализовано, тогда можно надеяться на постепенную деэскалацию напряженности в районе Корейского полуострова, если нет – то ситуация останется непредсказуемой, обобщил замдиректора ИМЭМО.