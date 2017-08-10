Северокорейская проблема: чем дальше в лес, тем больше дров

МОСКВА – Спираль напряженности вокруг Северной Кореи, возникшая в связи с взаимными угрозами Пхеньяна и Вашингтона, продолжается раскручиваться. В СМИ сообщают о разработке сторонами конкретных сценариев военных действий.

Северная Корея в четверг заявила о подготовке пуска ракет средней дальности по акватории Тихого океана, в непосредственной близости от американской базы ВВС на острове Гуам.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в качестве «предупреждения» США северокорейские военные разрабатывают план запуска четырех баллистических ракет «Хвасон-12», которые должны пролететь над территорией Японии и упасть примерно в 30-40 км от базы. План должен быть готов к середине августа, а окончательное решение остается за Ким Чен Ыном.

В то же время телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленных военных США сообщает о подготовке Пентагоном упреждающего удара по двум десяткам ракетных объектов в КНДР для чего, в частности, будут использованы бомбардировщики В-1, дислоцированные на Гуаме. От острова до Северной Кореи около 3,5 тысяч км.

Как заявил в четверг министр обороны США Джим Мэттис, КНДР следует отказаться как от самоубийственных для режима шагов, так и от ядерного оружия. По словам главы Пентагона, Северная Корея «должна прекратить любые действия, которые привели бы к концу своего режима и уничтожению своего народа» и ей следует «сделать выбор в пользу окончания самоизоляции и прекратить свое стремление к обладанию ядерным оружием».

Мэттис также уточнил, что пока Госдеп США предпринимает дипломатические усилия, Соединенные Штаты и их союзники в любом случае имеют самые «точные, натренированные и надежные оборонительные и наступательные возможности в мире».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не видит «никакой непосредственной угрозы» со стороны КНДР, в том числе для территории Гуам, и у американцев «не должно быть беспокойства по поводу этой конкретной риторики последних дней».

Кроме того, Тиллерсон опроверг слухи о том, что угрозы Пхеньяна приближают США к применению военной силы.

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью «Голосу Америки» отметил, что у Северной Кореи появилось средство доставки, способное достичь Гуама.

«Следовательно, главным вопросом, на который пока нет ответа, остается: является ли ядерное устройство, которое КНДР взрывало, боеприпасом, то есть, достигли ли северокорейцы такого уровня, чтобы превратить свою водородную или ядерную бомбу в боеголовку, – добавил он. – Если да, то Северная Корея автоматически оказывается в числе стран, которые могут реально угрожать США».

Как сообщали СМИ, американская разведка полагает, что Северной Корее удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку.

По мнению аналитика, ситуацию усугубляет ряд проблем. Он считает, что в отношении Северной Кореи не работает модель «классического сдерживания».

«Она основывается на том, что если мы можем причинить потенциальному противнику неприемлемый ущерб, это удержит его от агрессии, – пояснил Александр Гольц. – Но никто не знает, что есть неприемлемый ущерб для Ким Чен Ына. Это совершенно открытый вопрос. Далеко не факт, что потенциальное уничтожение Северной Кореи в данном случае является сдерживающим фактором. Вполне можно допустить, что у северокорейского диктатора есть другие, более «высокие» ценности».

К тому же, как представляется эксперту, превентивный удар по КНДР со стороны США, которым грозил президент Трамп, будет означать гибель тысяч жителей Южной Кореи: «Конечно, военными средствами можно поразить все разведанные ядерные объекты Северной Кореи, но невозможно поразить те десятки тысяч ствольной артиллерии, которые в случае атаки американцев немедленно начнут наносить удар по Сеулу, находящемуся в 40 километрах от демаркационной линии».

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, профессор Александр Панов напомнил, что в апреле нынешнего года вокруг северокорейской проблемы разворачивались не менее серьезные события.

«Сейчас, наверное, более всего настораживает то, что при Трампе, как кажется со стороны, вообще нет никакой четкой линии поведения в отношении Северной Кореи, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – Обама, по крайней мере, транслировал доктрину стратегического терпения, а у Трампа просто эмоции перехлестывают».

Вдобавок ко всему, с точки зрения Александра Панова, в администрации президента порой звучат противоречивые и противоречащие высказываниям президента заявления.

«Все это создает дополнительную нервозность, – продолжил он. – Поэтому некоторые эксперты не исключают, что для поднятия своего рейтинга Трамп способен выкинуть какой-нибудь фортель в виде военной акции, что может еще сильнее обострить обстановку. При этом, скорее всего, до настоящих военных действий дело все не дойдет. Потому что все понимают, что тогда на полуострове наступит полный коллапс».

Вместе с тем, по оценке профессора, угрозы КНДР нанести удар по базе США на Гуаме «совершенно не реальны».

«Да, говорят, что их ракеты, в принципе, могут достичь Гуама, но пока все это не серьезно. То же самое касается утверждений американской разведки, что у северокорейцев якобы есть ядерная боеголовка. Поэтому, очевидно, ситуация ни войны, ни мира с периодическими всплесками обострения будет продолжаться и дальше, пока не начнется какой-то действительно субстантивный диалог», – заключил Александр Панов.

При этом он сожалением заметил, что пока реальных перспектив дипломатического урегулирования ситуации даже не просматривается.