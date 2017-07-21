Чем угрожает миру Пхеньян: МБР или ракетой средней дальности?

МОСКВА – Сеул вновь, второй раз за неделю, призвал Пхеньян начать переговоры по снижению напряженности на Корейском полуострове, передают в пятницу, 21 июля, со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

На прошлое предложение, сделанное в понедельник, ответа со стороны Северной Кореи не последовало.

На этом фоне в Совете Безопасности ООН между США и Россией продолжается дискуссии о типе ракеты, запущенной 4 июля КНДР. Вашингтон считает, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), Москва настаивает на ракете средней дальности.

Как пишет Рейтер, утверждения России о том, что Северная Корея не запускала МБР, мешают усилиям Вашингтона в Совете Безопасности, направленным на ужесточение санкций против Северной Кореи.

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службы «Голоса Америки» заметил, что разногласия Москвы и Вашингтона по этому вопросу, носят на первый взгляд, технический характер.

«Потому что Россия в своем подходе руководствуется тем, что северокорейская ракета пролетела около 500 километров, – пояснил он. – Ну раз такая дальность, то и ракета средней дальности. Такой логики придерживается Москва. Американцы справедливо указывают на очень большую высоту, на которую поднялась ракета, что хорошо показывает ее возможности. Поэтому, может быть, это еще и не межконтинентальная ракета, но очень близко к МБР».

Вместе с тем, по словам аналитика, стороны подбирают технические аргументы, чтобы отстоять свои политические позиции.

«Россия настаивает, что КНДР не представляет собой прямой военной угрозы для США, – добавил он. – Раз у нее нет МБР, и она далеко от создания таковых ракет, то, мол, непосредственной опасности нет. В то же время США, и об этом несколько раз говорил президент Трамп, видят угрозу своей безопасности как раз в том, что Северная Корея весьма близка к созданию МБР, которая может достичь территории США».

А дальше Россия действует в рамках российско-китайского заявления, сделанного накануне саммита «Двадцатки» во время визита Си Цзиньпина в Москву, указывает Александр Гольц.

«А в нем, между прочим, говорится о законном праве Пхеньяна отвечать на вызовы так, как он считает нужным, – уточнил он. – Кроме того, в общем, квинтэссенция этого заявления заключается в том, что КНДР надо продолжать уговаривать».

По оценке аналитика, США решительно высказываются в пользу все более жестких санкций против Северной Кореи и оказывают в этом направлении давление на Россию и Китай.

«Потому что фактически весь набор санкций, которые могут ввести США и Запад исчерпан, и уже непонятно, что еще надо запрещать. Американцам по сути остается только пытаться воздействовать на страны, которые позволяют северокорейской экономике хоть как-то существовать», – резюмировал он.

В свою очередь, как полагает эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев, для Вашингтона очень важно доказать, что Пхеньян запускает баллистические ракеты, которые могут достичь территории Америки и большого количества других стран–союзников США, а значит надо действовать быстро и решительно. Тогда как Россия, на его взгляд, пытается доказать, что это не сильно отличается от того, что мир видел раньше.

«То есть, дискуссия между сторонами носит технический характер, но с политическим подтекстом, – констатировал он. – Думаю, для Москвы важна пропорциональность санкций тем нарушениям, которые есть, плюс у Москвы с Пекином отличное от Вашингтона видение того, в чем причина разработки КНДР ракетной техники и ядерной бомбы. Поэтому российско-китайские планы, окончательно сформулированные на встрече Си Цзиньпина с Владимиром Путиным вначале июля, явно не очень коррелируются с тем, как рассматривают ситуацию в США».

Эксперты сошлись во взглядах, что мировое сообщество за прошедшие годы так и не нашло действенных мер воздействия на Северную Корею, которая, по некоторым данным, готовит очередное ракетное испытание.

«Да, довольно много лет Вашингтон, Москва и Пекин не могут выработать эффективную политику противодействия Пхеньяну. Но главное то, что Россия и Китай не считают ядерную КНДР какой-то невероятной угрозой. В то время как для США это совершенно неприемлемая ситуация, и они намерены противодействовать этому, хотя мирных опций в их распоряжении, в общем-то, осталось уже не так много», – заключил Александр Габуев.