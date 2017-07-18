Чем для Кремля ценен Кадыров?

МОСКВА – В Кремле не нашли ничего заслуживающего осуждения в заявлениях главы Чечни Рамзана Кадырова, прозвучавших в недавнем интервью американскому телеканалу HBO (позже оно было выложено на YouTube). Кремль порекомендовал представителям СМИ не «выдирать из контекста» слова.

Об этом накануне сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ничего из ряда вон выходящего там сказано не было», – утверждает руководитель кремлевской пресс-службы. В то же время он признал, что в интервью «действительно были достаточно жесткие рассуждения».

Напомним, Кадыров в интервью пообещал поставить весь мир «раком» в случае ядерной войны.

«Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России, – в частности, сказал он. – У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и весь мир мы перевернём, раком поставим».

Кроме того, глава Чечни утверждал, что США проводят политику «против руководства» российского государства и подчеркивал свою важную роль в жизни страны: «Они (в США) знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится».

Член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью «Голосу Америки» пояснил, почему Кремль не дистанцировался от заявлений Рамзана Кадырова: «Он для Кремля – священная корова, которой позволяется многое – даже то, что другим не позволяется напрочь. Между Путиным и Кадыровым установились чисто феодальные отношения. Кадыров – вассал, его сфера влияния – Чечня и весь Северный Кавказ. У него есть определенные обязательства, например, обеспечивать лояльность Кремлю населения республики и почти 100-процентное положительное голосование на выборах в Думу и главное – президентских выборах. А во всем остальном ему предоставлена полная свобода – делай что хочу, в том числе давая такие совершенно безответственные заявления о ядерном апокалипсисе».

Любое нормальное правительство, по крайней мере, должно было отмежеваться от подобных заявлений, считает Сергей Митрохин.

«Но сегодня Кадыров и его режим для Кремля – очень серьезная опора, – добавил он. – Под непосредственным командованием главы Чечня находится большое количество вооруженных людей. И на этот ресурс власть рассчитывает, в том числе и на случай каких-то кризисных ситуаций. Поэтому ему все прощается. В таких реалиях живет современная Россия, такой у нас специфический режим с ярко выраженными элементами феодализма».

Отсюда, по мнению лидера «Яблока», и высказывания Кадырова «варварского толка».

«Сегодня такой стиль в политике поддерживается руководством страны. Тем самым Кремль показывает, что есть в стране есть силы, готовые к агрессивным действиям в любой момент и в любом направлении. При этом подразумевается, что власти таких людей будут сдерживать, чтобы они совсем распоясались, а пока дают им возможность самовыразиться», – резюмировал он.

Все это, по словам Сергея Митрохина, является следствием архаизации как внутренней, так и внешней политики и естественным итогом развития страны в условиях той контрмодернизации, которую в целом осуществляет режим Путина.

Правозащитник и журналист Валерий Борщев в комментарии Русской службе «Голоса Америки» заметил, что Кремль не первый раз спускает главе Чечни неадекватные и скандальные заявления.

«Кадыров получил карт-бланш на свои действия и заявляет многие вещи, которые дискредитируют Российскую Федерацию. Иногда он бежит впереди паровоза и делает заявления, которые не могут позволить другие, в том числе и находящиеся в Кремле. Это человек вне правового поля и принципов».

С точки зрения Валерия Борщева, Кадыров не подконтролен никому кроме Путина, и ему это хорошо известно.

«И это знают все остальные, – констатировал он. – Поэтому, если Путин молчит, то и другие ничего не говорят. Хотя с другой стороны, этот человек представляет Россию, о которой судят, в том числе и по его заявлениям».

Как представляется правозащитнику, Кадыров – позор для страны, а его заявления носят провокационный характер.