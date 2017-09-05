Мьянма, Кадыров, Кремль

МОСКВА – Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, обсудив кризис в Мьянме, осудили любые формы проявления насилия, «от кого бы они ни исходили, и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман» и призвали власти страны к урегулированию ситуации, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, что в Бирме (Мьянма), подавляющее большинство населения которой исповедует буддизм, мусульмане-рохинджа, численностью около миллиона, подвергаются преследованиям. Десятки тысяч представителей этой народности были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю сотни людей стали жертвами столкновений на религиозной почве.

По данным Рейтер, беспорядки в штате Ракхайн, где компактно проживали рохинджа, начались 25 августа после скоординированной атаки мусульманских боевиков на десятки полицейских пунктов и военную базу, что привело к человеческим жертвам. В ходе последовавших за этим столкновений и военной операции, проводимой властями, погибло по меньшей мере 400 человек.

Как передает The Guardian, Мьянма полностью запретила всем гуманитарным организациям ООН жизненно насущные поставки продовольствия, воды и медикаментов в страну в разгар военной операции в Ракхайн.

Глава Чечни Рамзан Кадыров расценил заявление президента на свой лад. «Я благодарю президента России Владимира Путина, который осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль», – написал он в понедельник в своем Telegram.

Накануне в Москве и Грозном прошли митинги в поддержку мусульман Мьянмы. В акции в столице Чечни приняли участие Рамзан Кадыров и мусульманские религиозные лидера из республик Северного Кавказа. Данные о количестве митингующих разнятся: по словам властей Чечни, их число превысило миллион, однако издание «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода) сообщает, что в манифестации участвовало около 150 тысяч человек.

Участники несогласованная акция мусульман в Москве скандировали «Аллах акбар». Радио Свобода отмечает, что протестующие разошлись лишь после того, как их к этому призвал представитель главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров позднее заявил, что если Россия поддержит преследования рохинджа, то он выступит против этого.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», – заявил он в Инстаграме.

Парадокс заключается в том, как отмечают эксперты, что Россия совместно с Китаем неоднократно блокировали попытки правозащитников и западных стран, включая США, осудить, в том числе в стенах ООН, действия властей Мьянмы.

Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете «Коммерсант» называл реакцию мусульман России на события в Мьянме «первым примером того, как представления и симпатии части российского общества расходятся даже не с приоритетами, а с принципами внешней политики государства».

По его мнению, Мьянма «не относилась к первоочередным направлениям российской дипломатии», однако Москва «традиционно выступала против давления на Нейпьидо (столицу Мьянмы)», где прежде правила военная хунта.

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко считает, что Рамзан Кадыров удачно использовал повод, чтобы лишний раз «пропиарить самого себя».

«Как же, в Мьянме убивают его братьев по вере, и ему позарез необходимо выразить свою солидарность с ними, – сказал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Одновременно он стремится показать всему миру, кто он такой и позиционирует себя как мусульманский лидер. Собственно, он этим занимается регулярно. То делегирует в Сирию военную полицию, то вывозит из Ирака русскоязычные семьи».

По словам профессора, главы Чечни всегда хотел быть «на плаву и вместе с Путиным».

«Недаром он называл себя «верным солдатом» президента, – подчеркнул он. – Но, оказывается, все до поры до времени. Если российская политика, с его точки зрения, оскорбляет или обижает мусульман – в Мьянме или где-то еще, неважно – Кадыров демонстрирует себя, прежде всего, не как россиянин, а как мусульманин, отдавая приоритет второй своей идентичности. Что он и сделал в этот раз и за счет чего, в общем, поднял популярность среди молодежи».

Рамзан Кадыров поставил в тупик Путина и всю его команду, включая главу МИД Сергея Лаврова, утверждает Алексей Малашенко.

«Это ему, конечно, припомнят. Не знаю, когда и как, но обязательно припомнят. Кадыров распустился. У него есть политическое чутье, но тут он дал маху. Очень любопытно, как все это теперь будет трактоваться в верхах. В принципе, то, что произошло, доказывает полный сумбур в головах нашей власти. Отсюда неартикулированность важнейших вопросов», – резюмировал он.

Как представляется исламоведу, никто из российского руководства не знает, как комментировать такую ситуацию.

В то же время доцент кафедры цивилизационного развития Востока ВШЭ, кандидат философских наук Марат Муртазин полагает, что ничего особенного не произошло, а организацию акций в защиту рохинджа Кадыровым он назвал досужими домыслами.

«То, что там присутствовали, в основном, в большинстве своем чеченцы и представители северокавказских республик, ничего не доказывает, – настаивает эксперт в комментарии «Голосу Америки». – Это может быть осуществлено под руководством Чечни, но не более того. Бесспорно, внимание всего мира приковано к событиям в Мьянме, хотя непосредственно актов протеста прошло еще слишком мало. К сожалению, мусульманские страны, их руководители, да и мировое мусульманское сообщество, в целом прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы реально помочь людям, которые оказались в крайне сложной ситуации».

По оценке Марата Муртазина, искать здесь какие-то политические корни не стоит.

«Это была акция, ставившая целью показать, что мусульмане России серьезно озабочены этой проблемой. Далее, думаю, это ни во что не выльется. В принципе, в мечетях во время проповедей часто говорится о страдающих мусульманах, но они сегодня подвергаются гонениям не только в Мьянме, но и в Сирии, Ираке, Афганистане и других горячих точках», – заключил он.

По прогнозу доцента кафедры цивилизационного развития Востока ВШЭ, дальше все должно войти в более спокойное русло.

Владимир Путин также поспешил всех успокоить, заявив во вторник, что каждый имеет право на собственное мнение. По его словам, «никакой фронды со стороны руководства Чечни здесь нет».