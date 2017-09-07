Боевики, оборонявшие Дейр-аз-Зур, родом из России и СНГ

МОСКВА – Город Дейр-аз-Зур, частично деблокированный в результате операции, проведенной накануне сирийской правительственной армией при поддержке российских сил, защищали влившиеся в состав террористической группировки «Исламское государство» выходцы из России и стран СНГ.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу минобороны РФ.

По свидетельству военных, на территории укрепрайона работала мастерская по производству «джихадмобилей». Помимо прочего, там ремонтировали тяжелую бронетехнику и оснащали машины повышенной проходимости крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками.

Позже джихадисты предприняли попытку контратаковать.

Операция сирийских войск по установлению полного контроля над Дейр-аз-Зура продолжается.

Однако уже со всей актуальностью встает вопрос, что будет дальше, после, кажется, теперь уже неминуемого разгрома «ИГ» на территории Сирии и Ирака и как это, в частности скажется на террористической безопасности Европы и России.

Как отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов, в СМИ уже пошли сведения о том, что большое количество бойцов «ИГ» перемещается в Афганистан.

«Конечно, это выглядит как наиболее перспективное для них место, – добавил он. – Им нужна какая-то база, где можно на контролированной территории разворачивать лагеря, вести подготовку кадров и при этом чувствовать себя в относительной безопасности, во всяком случае, быть не под постоянными бомбежками. С идей создания своего «государства» они, как можно судить, не расстались. А с выбором подходящей для этого территории у них тяжело. Понятно, что это все не исключает, а может быть, даже повышает риски того, что какое-то количество бойцов вернется в те страны, откуда они прибыли. И это проблема актуальна как для Европы, так и России. Поэтому здесь необходимы скоординированные усилия по нейтрализации угрозы».

При этом Андрей Солдатов затруднился сказать, насколько хорошо известны спецслужбами те, кто воюет на стороне «ИГ» в Сирии и Ираке.

«Далеко не каждый из них сообщает, даже родным, что он уезжает воевать. Обычно они придумывают тысячи причин, объясняющих отсутствие, говорят, например, что едут учиться и так далее. В общем, отследить их и поместить «под колпак» довольно трудно. Поэтому среди того большого числа боевиков неминуемо окажутся те, кто никак не учтен, и они смогут просочиться через границы», – резюмировал он.

Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Сотников также считает, что главари «ИГ» из-за тяжелых поражений в Сирии и Ираке решили передислоцироваться в другие регионы.

«Скажем, на Север Африки – в ту же Ливия, где они уже ведут операции в Ливии, – предположил он. – Террористы также могут перебазироваться на территорию Афганистана и оказаться вблизи границ стран СНГ. Это очень неприятный момент. Как известно, из Центральной Азии в «ИГ» приехало много наемников. Поэтому поражение ИГ в Сирии еще не означает, что группировка окончательно разгромлена, повержена. Она может попытаться возродиться где-нибудь в том или ином виде. Это тоже надо учитывать», – обобщил он в комментарии «Голосу Америки».

Как ему кажется, руководству России и других стран к этой проблеме надо очень серьезно относиться.

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов полагает, что если исламисты действительно будут окончательно разбиты на местах прежнего господства, то это только улучшит ситуацию в сфере безопасности, в целом, в том числе и в Российской Федерации.

«Несмотря на все разговоры, что террористы, выдавливаемые оттуда, могут вернуться в Россию и натворить много бед, поскольку прошли жестокую школу войны, мне кажется это мало убедительным, – сказал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Во всяком случае, такого не должно произойти, если спецслужбы страны действуют, а не симулируют деятельность. Да, счет уехавших воевать в Сирию и Ирак россиян, даже по официальным свидетельствам, шел на тысячи, но многие боевики там попросту уничтожены в результате ударов как международной коалиции, так и российских военных».

По данным минобороны РФ, только в результате нанесенного недавно по позициям террористов в районе Дейр-аз-Зура удара крылатыми ракетами «Калибр», пущенными с фрегата «Адмирал Эссен», уничтожены свыше 200 боевиков.

Возвращение на родину оставшихся в живых наемников журналисту видится достаточно проблематичным.

«Если, конечно, как нас уверяют, граница «на замке», – уточнил он. – К тому же все они должны быть давно «под колпаком». Пока и вовсе все происходит ровно наоборот. Потенциально склонные к терроризму радикалы вербуются полпредами «ИГ» и переезжают на подконтрольную исламистам территорию. Словом, с полным разгромом «ИГ» (в Сирии и Ираке) ситуация, на мой взгляд, станет несколько проще».

Другое дело, что сейчас мы видим радикализацию исламского подполья внутри самой России, заметил Роман Доброхотов.

«Это происходит уже не первый год, поскольку в условиях тоталитарного государства молодежь очень часто радикализуется. Это, прежде всего, касается Северного Кавказа, особенно Чечни. В общем, у нас хватает собственных проблем, которые с «ИГ» никак не связаны, и их надо активно решать», – заключил он.

Однако, по мнению шеф-редактора интернет-издания Insider, пока основные ресурсы российских силовиков направлены на борьбу «с театральными режиссерами и одиночными пикетчиками», сделать это будет довольно сложно.