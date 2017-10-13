Призыв Михаила Горбачева и реальность

МОСКВА – Встреча президентов США и России по самым насущным вопросам двусторонних отношений актуальна как никогда, но вряд ли возможна в нынешних условиях, считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» российские эксперты.

Накануне с призывом организовать и провести саммит выступил первый президент страны, бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Я призываю Россию и США подготовить и провести полноценный саммит для обсуждения всего спектра вопросов», – говорится в статье Горбачева, опубликованной в газете Washington Post.

По мнению Горбачева, саммит должен быть посвящен проблемам сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности.

Он предположил, что если система контроля над ядерными вооружениями обрушится, что может произойти в случае отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, «последствия, как прямые, так и косвенные, могут быть катастрофическими».

«Мы живем в неспокойном мире, – считает бывший советский лидер. – Особенно тревожит то, что отношения между главными ядерными державами, Россией и США, стали серьезным источником напряженности и заложником внутренней политики. Пора вернуться к благоразумию».

Обращение Горбачева опубликовано на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений и развивающегося дипломатического скандала между Москвой и Вашингтоном.

В четверг депутаты Госдумы отменили визит в США из-за того, были.

Как сообщил МИД министр иностранных дел, Сергей Лавров в состоявшемся в четверг телефонном разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном Лавров назвал неприемлемым снятие российских флагов с закрытого консульства России в Сан-Франциско. Лавров также уведомил госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия готовит судебные иски с целью возвращения принадлежавшего им ранее имущества в США, которое Москва считает незаконно захваченным.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос об этих обвинениях, назвала действия США в отношении российских объектов «совершенно законными», «тщательно продуманными» и «благоразумными», передает Рейтер.

«Флаги на бывших зданиях российского консульства в Сан-Франциско были с уважением спущены. Они хранятся в надежных условиях внутри каждого из зданий, – сообщила Нойерт. – Ни одна страна в мире не уважает собственный флаг и флаги других государств больше, чем наша. Мы относимся к этому серьезно».

Однако Лавров в разговоре с Тиллерсоном заметил, что Россия эти шаги воспринимает как направленные на ухудшение двусторонних отношений.

Главный редактор журнала «Контрапункт», выпускаемого Институтом российских, европейских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона, Мария Липман в интервью «Голосу Америки» с сожалением признала, что Михаил Горбачев едва ли является тем авторитетом, к которому сегодня в США и России прислушаются принимающие решения на высшем уровне лица относительно такой важной вещи как встреча первых лиц двух государств.

«Что касается самого саммита, то мне кажется, что на столь высоком уровне конфронтации, которая достигнута, его проведение едва ли вероятно и даже едва ли целесообразно, – констатировала она. – Стороны вовлечены в бесконечный обмен ударами. На каждое резкое слово в ответ следует такое же, на каждое действие – противодействие. Никто не рассматривает стратегию двусторонних отношений и то, как они должны развиваться не в краткосрочной перспективе, а в серьезном, стратегическом масштабе».

Поэтому Мария Липман не думает, что на этом фоне имеет смысл организовывать содержательную встречу.

«А если серьезных вопросов на ней не обсуждать, то, полагаю, в такой встрече тем более нет смысла. На сегодня ситуация, безусловно, тупиковая. Не вижу ни с той, ни с другой стороны никакого желания выдвинуть инициативы, которые были бы направлены на снижение уровня конфронтации», – резюмировала она.

С точки зрения директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, встреча президентов сегодня нереальна. Это он мотивировал, в первую очередь, тем, что в Соединенных Штатах «нет единства между представителями различных ведомств, политическими деятелями, например, в Конгрессе, который играет важную роль в американской внешней политике».

«Нет единства и по отношению к администрации Дональда Трампа, – добавил американист в комментарии «Голосу Америки». – Более того, мы видим, что нынешней администрации постоянно пытаются вставить палки в колеса, затрудняют формирование командного штаба в связи с назначением новых людей на важные должности. Мало того, налицо стремление определенных кругов вбить клин между Тиллерсоном и Трампом, ну и так далее».

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта назвал создавшуюся обстановку совершенно неблагоприятной для проведения встречи в верхах.

«Просто потом, что в такой ситуации невозможно выработать повестку дня, а главное – чтобы принять решения, которые потом будут выполняться, – пояснил он. – Потому что сейчас никакие меры, направленные на улучшение отношений с Россией, Конгрессом поддержаны не будут. К тому же нет предварительного согласия по массе вопросов. Тогда какой смысл в саммите?»

Вместе с тем Юрий Рогулев выразил надежду на то, что благоразумие рано или поздно возобладает. По здравому размышления, все поймут, что лучше договариваться, чем раскручивать маховик противостояния дальше, заключил он.