Санкции ЕС: навсегда или до ухода Путина?

МОСКВА – Решение о пролонгации на шесть месяцев экономических секторальных санкций Европейского союза в отношении России вступило в силу, говорится в постановлении Совета ЕС, обнародованном в четверг, 29 июня.

Таким образом, санкции будут действовать, по меньшей мере, вплоть до 31 января 2018 года.

Решение Совета ЕС носило формальный характер и было принято единогласно, указывается в документе.

Шаг действительно можно считать чисто техническим, поскольку политическая договоренность о продлении санкций была принято еще 22 июня на саммите глав государств и правительств Евросоюза, о чем сообщал председатель Европейского совета Дональд Туск.

В Брюсселе считают, что Кремль не прикладывает достаточных усилий по имплементации Минских договоренностей в рамках урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Санкции, введенные ЕС, запрещают европейским компаниям сотрудничать или инвестировать в российскую оборонную и энергетическую отрасли, резко ограничивая финансовое взаимодействие, – пишет Рейтер. –Европейские компании не имеют права брать или выдавать кредиты пяти российским государственным банкам дольше, чем на 30 дней, что ограничивает свободу Москвы в привлечении заемных средств. Помимо ограничений в ведении бизнеса с крупнейшими российскими энергетическими компаниями, экспорт энергетического оборудования и технологий в Россию также подлежит одобрению правительств стран ЕС».

В Кремле выразили сожаление в связи решением Совета ЕС. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Москва не задержится с ответом. «Принцип взаимности никто не отменял»,— сказал он.

Старший научный сотрудник Институт экономической политики имени Т.Е.Гайдара Сергей Жаворонков полагает, что санкции Евросоюза сохранятся на весь период правления Владимира Путина.

«После Путина, если в России будет более разумная власть, то санкции могут и отменить», – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки».

На его взгляд, Кремль рассчитывал, что ему удастся найти слабое звено в странах ЕС в надежде смягчить санкционный режим.

«Например, Ле Пен официально брала займы в российских банках, – продолжил Сергей Жаворонков. – То есть, Кремль сознательно инвестировал в европейскую политику, но не учел, что ЕС делится на страны-доноры и страны-реципиенты. Вы, конечно, можете вкладывать средства в какого-нибудь условного Орбана или Ципраса, однако это все равно будет не сопоставимо с теми финансовыми поступлениями, которые идут дотационным странам из недр ЕС».

Поэтому расчет Кремля на то, что он путем политического вмешательства в европейские выборы сможет что-то выиграть, оказался не состоятельным, констатировал экономист.

«В стратегическом плане сохранение санкций означает продолжение кризиса в России со всеми вытекающими отсюда последствиями, – считает он. – Кризис, как совершенно очевидно, продолжается, а власть борется с ним с помощью изменения методики Росстата, чтобы немного подкорректировав показатели, улучшить общую картину. Но суть происходящего от этого не меняется».

Как кажется политологу и журналисту Кириллу Рогову, в настоящей момент страны Евросоюза и России относительно взаимных санкций зашли в тупик, «который свидетельствует о неком балансе сил».

«Поэтому никакого продвижения вперед сейчас не предвидится, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Наверное, изменение ситуации возможно только в каком-то весьма отдаленном периоде. Может быть, после президентских выборов в России».

По мнению политолога, санкции, особенно секторальные, оказывают довольно значительное влияние на экономику России и перспективы ее развития.

«Но Кремль считает, что политическая выгода от конфронтации выше, чем от потенциального экономического сотрудничества с Западом и что вопрос о смягчении секторальных санкций можно решить только с американской администрацией», – резюмировал он.

В МИД РФ, комментируя ситуацию, ссылаются на «независимых экспертов» из Евросоюза, которые «с цифрами в руках» доказывают, что от санкций и российских контрмер прежде всего страдает экономика стран ЕС. «Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал», – цитирует РИА «Новости» замглаву российского внешнеполитического ведомства Алексея Мешкова.

Кирилл Рогов назвал подобные аргументы «политической трескотней».

«Это полная ерунда, российская экономика гораздо сильнее страдает от санкций, – говорит он. – Они будут негативно сказываться в течение многих лет, потому что мы отрезаны от рынков капитала, новых технологий, притока инвестиций. Это потерянный потенциал развития, что в итоге приведет к значительному отставанию страны в самых разных сферах».

Вместе с тем, как представляется политологу, Путин и его окружение довольно много выиграли от введения санкции, поскольку те позволили в значительной мере сменить внутриполитическую повестку и отодвинуть на задний план элиты, которые были настроены на экономическое сотрудничество с Западом.

По оценке Сергея Жаворонкова, это просто бредовое утверждение.

«Потому что экономика всех стран ЕС кроме Греции растет, а экономика России падает, – пояснил он. – Так что здесь статистика говорит сама за себя. Разве в странах ЕС продуктовая инфляция за два года составила 35 %, как у нас? Разумеется, нет. Там цены на некоторые продукты заметно упали на радость покупателям».

В экономических отношениях есть понятная логика, подчеркнул научный сотрудник Института Гайдара: «От взаимных санкций в первую очередь страдает та экономика, которая слабее. В этой связи напомню, что абсолютный ВВП РФ меньше ВВП Великобритании, Франции, Германии, Италии каждой в отдельности. Это важно понимать: Россия – экономический карлик, хотя и с мощными военными кулаками».

По наблюдениям экономиста, большинство заявлений российских властей по внешней политике на самом деле направлены на внутреннюю аудиторию – «на тех, кто с утра до вечера смотрит телевизор».

Ранее Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в аннексированный Крым.