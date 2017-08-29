Россия: искусство замалчивания терактов

МОСКВА – Радикальная экстремистская организация «Исламское государство» («ИГ») взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в городе Каспийск в Дагестане.

Об этом сообщила в понедельник, 28 августа, Site Intelligence Group Enterprise (SITE), занимающаяся мониторингом интернет-деятельности террористов.

Ранее «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода) со ссылкой на свои источники передавал, что на месте нападения, в результате которого погибли два полицейских, найдена атрибутика «ИГ». Преступники также были убиты в ходе завязавшейся перестрелки с силовиками, их личности устанавливаются.

Кровавый след, который «Исламское государство» оставляет на Северном Кавказе, не редкость. Но география террора постепенно расширяется, а власти не торопятся признавать многие преступления террористическими. Так, и по факту нападения в Каспийске пока возбуждено уголовное дело лишь о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Еще более показательна официальная реакция на субботнюю резню в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), когда выходец из Дагестана 19-летний Артур Гаджиев ранил топором и ножами семь человек.

За это преступление ответственность также взяла «ИГ». Позже в интернете был выложен видеоролик, где неизвестный в балаклаве дает присягу на верность лидеру «Исламского государства». На стене, служившей фоном во время съемок, зловеще висел топор.

Тем не менее, по данным правоохранительных органов, версия о теракте не рассматривалась как основная. Соответственно, никаких громких заявления официальные лица не сделали, центральные телеканалы фактически проигнорировали трагедию, да и для остальных СМИ она не стала главным событием дня. Это стало разительным контрастом по сравнению с тем, как освещались теракты в метро Санкт-Петербурга, в Барселоне, Лондоне и так далее.

Примечательно, что за день до сургутских событий в финском городе Турку мужчина убил ножом двух человек и восемь ранил. Полиция сразу заявила, что рассматривает нападение как теракт.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, журналист, автор книг по международному терроризму Андрей Яшлавский в комментарии Русской службе «Голоса Америки» замалчивание трагедии в Сургуте отчасти объяснил тем, что пока нет «четких доказательств» того, что нападавший действовал, исходя из террористических соображений. При этом он уточнил, что косвенные данные, в том числе опубликованное в интернете видео, все же говорят в пользу версии о теракте.

«Могу только предполагать, что в данной ситуации это (замалчивание) происходит из желания избежать паники, нагнетания страстей, – добавил журналист. – Лично я считаю, что скрывать факты, наверное, неправильно. С другой стороны, имеет право на существование и та точка зрения, что не надо пиарить действия террористов и давать им информационную трибуну. На мой взгляд, это довольно спорная точка зрения, но она существует».

Андрей Яшлавский затруднился судить о том, какими соображениями руководствуются те или иные СМИ при замалчивании инцидента в Сургуте, хотя и признал, что все это «вызывает вопросы» у общества.

В свою очередь, шеф-редактор интернет-издания Insider Роман Доброхотов в интервью «Голосу Америки» заметил, что уже ни для кого не секрет существование установки администрации президента для СМИ и госорганов о том, чтобы максимально принижать значимость любой информации о терактах.

«Потому что с точки зрения Кремля, любая повышенная информированность о подобных происшествиях на руку террористам, придает им популярность, помогает в пиаре своих целей, – добавил он. – В данном случае совсем замолчать преступление было невозможно. Поэтому о нем скупо сообщили, но при этом изобразили дело так, что это никакой теракт, а поступок сумасшедшего».

По мнению Романа Доброхотова, такова отработанная технология создания параллельной реальности или подмены настоящего мнимым.

«В принципе, логику Кремля можно понять, – продолжил он. – Другое дело, что у этой медали есть обратная стороны. Можно долго стараться не замечать проблему, но она от этого меньше не станет. Можно считать, что терроризма у нас нет, хотя на самом деле это далеко не так, о чем свидетельствует большое, даже по официальной статистике, количество россиян, воюющих на стороне «ИГ». При этом огромные ресурсы государства брошены на борьбу с оппозиционерами, журналистами, театральными режиссерами и одиночными пикетчиками».

При таком раскладе не удивительно, что в искаженном массовом сознании главной новостью месяца стал арест режиссера Кирилла Серебрянникова, а о теракте в Сургуте практически ничего не слышно, констатировал шеф-редактор Insider.

«Это замалчивание имеет свои побочные эффекты. В частности, проблема безопасности недооценивается обществом. Возможно, это хорошо для рейтинга Путина, но не для граждан России. Все-таки мы видим на примере западных стран, что там проблему терроризма открыто обсуждают. И там невозможно представить, чтобы пресса представляла теракт как некий инцидент с сумасшедшим. Потому что это искажало бы реальную картину событий и обманывало общество, а это никак не помогает бороться с терроризмом», – заключил Роман Доброхотов.