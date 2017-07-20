Компания ExxonMobile подала в суд на Минфин США

Нефтяная компания ExxonMobile подала в суд на правительство США, назвав «незаконным» и «произвольным» наложенный на нее штраф в размере 2 миллионов долларов.

Ранее в четверг Министерство финансов США оштрафовало ExxonMobile за нарушение санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и военное вмешательство в события на востоке Украины. В заявлении, распространенном Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, уточняется, что причиной штрафа стали переговоры и контракты, подписанные Exxon с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Меры, предпринятые Минфином США, и его необычайно подробное описание неподобающего поведения компании представляет собой необычную конфронтацию между крупнейшим американским производителем нефти и правительством США. Как отмечают аналитики агентства «Рейтер», оно особенно поразительно в свете того, что бывший генеральный директор ExxonMobile Рекс Тиллерсон, при котором и были заключены сделки, теперь является членом Кабинета министров президента Дональда Трампа. Тиллерсон, как известно, возглавляет Госдепартамент США.

Игорь Сечин

Минфин напомнил, что 16 мая 2014 года президент США подписал исполнительное распоряжение № 13661 о замораживании активов «отдельных лиц, причастных к ситуации в Украине». Этот документ предоставлял министру финансов США право самостоятельно определять список лиц, вносимых в санкционные списки. В специальном разьяснении, выпущенном вскоре после подписания исполнительного указа, Управление по контролю за иностранными активами сообщило, что американским гражданам и компаниям запрещено вступать в деловые отношения с фигурантами списка.

28 апреля 2014 года в санционные списки было внесено имя главы «Роснефти» Игоря Сечина, входящего, по мнению Минфина США, в «ближний круг» президента России Владимира Путина.

Несмотря на запрет, как сообщил OFAC, в период с 14 мая по 23 мая 2014 компания Exxon подписала восемь контрактов с Игорем Сечиным.

Департамент Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за нарушения санкций против России, введенных из-за присоединения Крыма. Об этом сообщается на сайте департамента. В мае 2014 года американская корпорация заключила восемь контрактов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

В начале 2014 года американская нефтяная компания вела переговоры с «Роснефтью» о нескольких совместных проектах в Черном море. Соглашение о намерениях, подписанное между американской и российской сторонами, предполагало также реализацию совместных проектов в Карском, Чукотском морях и море Лаптевых.

Одновременно, СМИ сообщали о том, что «Роснефть» готова предложить Exxon доли в нескольких месторождениях.

В официальном разъяснении руководство ExxonMobile проинформировало минфин США, что вело переговоры с Игорем Сечиным в «личном», а не «профессиональном качестве», а запрет на ведение каких-либо бизнес-проектов с российской нефтяной компанией, по мнению юристов Exxon, распространялся только на «участие в заседаниях совета директоров» «Роснефти».

В министерстве финансов США, впрочем, эти доводы сочли несущественными.

Всего с начала года Управление по контролю за иностранными активами минфина объявило о введении штрафов против американских компаний, нарушающих санкционный режим, на сумму в 104 миллиона 166 тысяч долларов.