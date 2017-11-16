Экс-лоббист российской компании даст показания в рамках расследования в отношении Клинтон

Республиканцы в Сенате заявляют, что их расследование роли Хиллари Клинтон в сделке о продаже американских урановых шахт российской компании отчасти зависит от показаний тайного информатора о взяточнической и вымогательской схеме внутри той же компании.

Занимающийся расследованием сенатский комитет хранит имя свидетеля в тайне. Однако лоббист Уильям Д. Кэмпбелл подтвердил Reuters, что именно он является информатором, который даст показания и предоставит Конгрессу документы о заключенной в 2010 сделке о продаже канадской компании Uranium One, владевшей урановыми шахтами в США, российской корпорации «Росатом».

На момент продажи Кэмпбелл был источником ФБР по делу о взяточничестве и откатах в американском подразделении «Росатома», которое велось в Мэриленде. Прокуратура на открытом судебном процессе идентифицировала Кэмпбелла как своего информатора. Он также указал эту информацию в прошлогоднем иске, который находится в открытом доступе.

В телефонном интервью Кэмпбелл пояснил, что хочет дать показания, поскольку его беспокоит российская деятельность в США, однако дальнейшие подробности предоставить отказался.

Адвокат Кэмпбелла Виктория Тоензинг, ранее не разглашавшая личность своего клиента, заявила, что «Росатом» получил разрешение на покупку Uranium One, несмотря на свидетельства Кэмпбелла о том, «насколько коррумпирована компания». Она не уточнила, какую информацию о предполагаемых нарушениях со стороны Клинтон планирует предоставить Кэмпбелл.

Клинтон называет сенатское расследование попыткой отвлечь внимание от расследования российского вмешательства в президентские выборы, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. На фоне усиления внимания к расследованию Мюллера Трамп неоднократно призывал провести проверку действий Клинтон при заключении сделки о продаже урановых шахт.

Как заявил официальный представитель Клинтон Ник Мерилл, тем самым Трамп лишь пытается отвлечь внимание от «собственных проблем с Россией».

Reuters не удалось установить, когда пройдет закрытое слушание по этому делу.

Кэмпбелл работал информатором федеральных властей при расследовании в отношении Вадима Микерина, который отвечал за работу подразделения «Росатома» в США, компании Tenex. Позже Микерину были предъявлены обвинения в получении взяток от транспортной компании в обмен на контракты на поставку российского урана в США. Представ перед федеральным судом в Мэриленде, он признал свою вину и был приговорен к четырем годам тюремного заключения.