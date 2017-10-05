Европарламент принял резолюцию о нарушении Россией прав человека в Крыму

МОСКВА - Парламент Европейского Союза принял в четверг на пленарном заседании в Страсбурге резолюцию, в которой обвинил Россию в нарушении прав человека в аннексированном ею Крыму, прежде всего, прав крымских татар.

Европейские парламентарии в документе, принятие которого было инициировано фракцией «Зеленые/Европейский свободный альянс», потребовали освобождения политзаключенных и призвали обеспечить беспрепятственный доступ в Крым представителей специализированных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Парламент Евросоюза, говорится в резолюции, «осуждает вынесение приговоров крымскотатарскому лидеру и заместителю председателя меджлиса Ильми Умерову, заместителю меджлиса Ахтему Чийгозу, журналисту Николаю Семене; требует отмены обвинительных приговоров и немедленного и безоговорочного освобождения Умерова и Чийгоза, немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с Семены».

В документе перечислены имена еще 44 человек, в том числе украинского кинорежиссера Олега Сенцова, судебные приговоры которым Европарламент решительно осуждает.

Депутаты предложили ввести санкции в отношении «всех лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека», в том числе крымских и российских чиновников, несущих прямую ответственность за обвинительные приговоры Ахтему Чийгозу, Николе Семене и Ильми Умерову. Речь идет о замораживании активов и запрете на въезд в ЕС.

Европарламент считает, что «права крымских татар были серьезно нарушены запретом меджлиса и объявлением его экстремистской организацией, запретом на возвращение его лидеров на полуостров».

Депутаты призвали Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке рассматривать все иски, поданные из Крыма, поскольку российская судебная система не может предоставить и не предоставляет юридической помощи в этих делах.

Еврокомиссия, по мнению депутатов, должна поддержать проекты и программы обменов, которые способствуют развитию контактов между людьми, урегулированию конфликтов, примирению и межкультурному диалогу. В частности, парламентарии призвали ЕС поддержать «украинские и крымскотатарские медиа-проекты для Крыма, в том числе и те, которые были инициированы Европейским фондом демократии и Радио Свободная Европа/Радио Свобода, а также защиту украинских и крымскотатарских школ и другие инициативы по защите культурного наследия».

Европарламент также подтвердил свою поддержку санкциям ЕС, запрещающим импорт из Крыма и экспорт в Крым из Евросоюза ряда товаров и технологий, а также инвестиций в Крым, обмена товарами и услугами.

Кроме того, парламент ЕС призвал «все стороны в полной мере выполнить положения Минских соглашений, включая прекращение военной деятельности в Донбассе и обмен заложниками, а также освободить и вернуть всех пленников без дальнейших проволочек; напоминает об особой ответственности российского правительства в этом отношении».

Депутаты предложили Совету Евросоюза «изучить возможность создания международного формата для переговоров, в которых обсуждается вопрос о деоккупации Крыма с участием ЕС, и который будет основываться на международном гуманитарном праве, правах человека и международных принципах».

Европарламент также призвал Совет ЕС «найти пути поддержки Украины в Международном Суде в деле привлечения Российской Федерации к ответственности за ее поддержку терроризма на востоке Украины и актов дискриминации этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму».