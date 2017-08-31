США поздравили Кыргызстан с Днем независимости

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил Кыргызстан с 26-й годовщиной обретения независимости, которая отмечается 31 августа.

«Сегодня Соединенные Штаты вместе с народом Кыргызской Республики празднуют эту важнейшую годовщину и 26 лет нашего партнерства. С тех пор, как Кыргызстан обрел независимость, США сотрудничали с кыргызским народом, продвигая экономические возможности, демократические ценности, взаимопонимание и культурный обмен», – говорится в официальном заявлении Тиллерсона.

«Соединенные Штаты стремятся в будущем развивать наши отношения с народом Кыргызской Республики на основе доверия, равенства и взаимного уважения», – подчеркивается в документе.