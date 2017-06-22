Председатель Европарламента – за дружеские отношения после «Брекзита»

Президент Европарламента заявил, что подход Европы к отношениям с Великобританией после ее решения о выходе из блока должен быть прагматичным, и в то же время призвал к сотрудничеству в будущем.

«Соединенное Королевство выходит из Евросоюза, но не из Европы. Это важно (понимать) для выстраивания хороших отношений после отделения», – сказал в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни на встрече с европейскими лидерами в Брюсселе.

В четверг в бельгийской столице лидеры ЕС открыли двухдневный саммит, в ходе которого будет обсуждаться целый ряд вопросов: запланированный выход Великобритании из ЕС, терроризм, миграция, а также другие проблемы и вызовы, с которыми столкнулась Европа.

Британский премьер-министр Тереза Мэй до начала саммита сказала журналистам, что надеется на конструктивные переговоры. По ее словам, в четверг внимание будет сконцентрировано на вопросе о том, как «Брекзит» скажется на гражданах Великобритании, проживающих в ЕС, и гражданах Евросоюза, живущих в Великобритании.



«Сегодня я представлю некоторые планы Великобритании по выходу, в частности, наши предложения по защите прав граждан стран ЕС и граждан Великобритании по мере нашего выхода из Евросоюза», – сказала Мэй.



Глава ЕС Дональд Туск заявил, что остающиеся в Евросоюзе 27 стран готовы выбрать новые места расположения общеевропейских организаций, чьи штаб-квартиры в настоящее время находятся в Великобритании.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сотрудничать с Германией, с тем, чтобы перезапустить европейский проект, в то время, как страны-члены ЕС вели полемику о том, как разрешить ситуацию с беженцами после выхода Британии из блока.

«Европа, по моему мнению, – не просто идея. Это – проект, это – амбициозная цель», – сказал Макрон, отметив, что Франция работает «рука об руку» с Германией над реализацией плана по расселению беженцев.

В своей приветственной речи Таяни сказал, что для Европы «жизненно важно найти решение миграционного кризиса, с которым она столкнулась. По его словам, Европе необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы остановить поток мигрантов в Европу, прибывающих из стран Африки южнее Сахары через Ливию.

«Нам нужно способствовать стабилизации ситуации в Ливии и помочь этой стране, о чем премьер-министр попросила вчера. Однако нам необходимо действовать и в Африке южнее Сахары», – сказал Таяни.