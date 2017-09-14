Линки доступности

Языки
Новости

Евросоюз продлил санкции против Москвы за нарушение суверенитета Украины

Действие санкций продлено до 15 марта 2018 года

14 сентября Евросоюз продлил на шесть месяцев срок действия ограничений, наложенных на Россию в ответ на предпринимаемые Кремлем шаги, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как отмечается в заявлении Совета Европейского союза, среди указанных мер– замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

В документе подчеркивается, что оценка ситуации не позволяет сделать вывод о возможности изменения санкционного режима.Поэтому срок действия санкций продлевается до 15 марта 2018 года.

В настоящее время под действие санкций подпадают 149 человек и 38 структур.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG