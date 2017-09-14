Евросоюз продлил санкции против Москвы за нарушение суверенитета Украины

14 сентября Евросоюз продлил на шесть месяцев срок действия ограничений, наложенных на Россию в ответ на предпринимаемые Кремлем шаги, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как отмечается в заявлении Совета Европейского союза, среди указанных мер– замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

В документе подчеркивается, что оценка ситуации не позволяет сделать вывод о возможности изменения санкционного режима.Поэтому срок действия санкций продлевается до 15 марта 2018 года.

В настоящее время под действие санкций подпадают 149 человек и 38 структур.