EC расширит санкции против России из-за турбин Siemens

4 августа Евросоюз примет решение о введении дополнительных санкций в отношении России из-за поставки турбин Siemens в аннексированный Крым. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным собеседников агентства, добавить в санкционныйсписок четверых россиян и три российских компании предложила Германия. Ожидается, что в список попадут чиновники министерства энергетики России и компании, переправившие турбины на аннексированный полуостров.

В начале июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что несколько турбин производства Siemens прибыли в порт Севастополя. Они якобы были предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе. Позднее компания Siemens объявила о прекращении поставок оборудования российским госкомпаниям. В немецком концерне заявили, что нашли доказательства того, что летом 2016 года турбины были поставлены в Краснодарский край, в потом модифицированы и незаконно доставлены в Крым.