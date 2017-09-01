Украина возвращается в европейскую семью

КИЕВ – Вступление в действие Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом – это первый и чрезвычайно важный шаг возвращения страны в европейскую семью. Об этом первого сентября, в день полноценного вступления в силу Соглашения об ассоциации заявил президент Петр Порошенко.

Украинцы заставили сделать все, чтобы оно состоялось

«Сегодня, в День знаний, мы с вами празднуем еще один огромный праздник. Первого сентября в 0:00 в полную силу вступило Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом – первый и чрезвычайно важный шаг возвращения нашего государства в европейскую семью», – сказал президент украинского государства, сообщает его пресс-служба.

Петр Порошенко напомнил о том, что в ноябре 2013 года миллионы украинцев вышли на майданы по всей стране, требуя от власти подписания Соглашения.

«Украинцы заставили сделать все, чтобы оно состоялось. И нас не остановили ни действия Российской Федерации, которая пыталась помешать, ни референдум (референдум в Нидерландах – Т.Б.), Ни скептики, которые не верили в то, что нам это удастся. И сегодня мы с вами празднуем вступление в силу этого чрезвычайно важного Соглашения», – отметил президент Петр Порошенко.

Лидер Украины подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом продемонстрировало взаимную солидарность и единство, как со стороны Украины, так и со стороны Европейским Союзом.

Петр Порошенко напомнил о важности реализации Украиной 144 реформ, которые позволили простым гражданам получить безвизовый режим со странами Европейского Союза. «Авторитетная оценочная миссия Евросоюза поставила Украину оценку 12 баллов. На «отлично» были выполнены все необходимые требования», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вступление в полную силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом – чрезвычайно важный этап двусторонних отношений.

Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами Евросоюза составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами

«Уже более полутора лет действует экономическая часть Соглашения – относительно Зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Рад отметить, что за это время Евросоюз стали главным торговым партнером нашей страны. Приведу несколько цифр: сейчас торговля со странами Евросоюза составляет 41,1% от общего объема внешней торговли товарами», – отметил Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке.

Председатель украинского правительства подчеркнул, что за первое полугодие 2017 экспорт товаров и услуг в Евросоюз вырос на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $ 9,4 миллиардов.

На своей странице в Фейсбуке министерство иностранных дел Украины выпустило баннер в виде украинского флага и флага Европейского Союза с подписью «мы все боролись за подписание, ратификацию и вступление в силу Соглашения об ассоциации. И теперь мы все обязаны ее реализовать!»

Наша задача сегодня отойти от главной проблемы украинской экономики – откровенно сырьевой направленности, бороться за квоты увеличения ввоза товаров с добавленной стоимостью

По мнению ряда украинских экспертов, Соглашение об ассоциации является важным инструментом для развития национальной экономики, имплементации европейских условий, норм жизни в украинском обществе.

Соглашение и фундаментальные вызовы для Украины

Политический и экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что приведение украинского производства к европейским стандартам изготовления продукции не быстрый, но крайне необходимый путь развития Украины.

«Приведение украинского производства к евростандартам позволит экспортировать отечественную продукцию не только в европейские страны, страны Латинской Америки, в Азию, но и продавать ее внутри страны для украинцев. Наша задача сегодня отойти от главной проблемы украинской экономики – откровенно сырьевой направленности, бороться за квоты увеличения ввоза товаров с добавленной стоимостью. Вся экономическая политика правительства, центрального банка должна быть подчинена этим задачам», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Задача Евросоюза помогать Украине сформировать средний класс, и это возможно

Борис Кушнирук считает, что со стороны Европейского Союза Украина нуждается в создании предприятий в промышленном секторе производства, помощи, направленной на формирование бизнеса средних и малых предприятий.

«Нам нужна стратегия, которая была осуществлена в послевоенной Европе – Соединенные Штаты не просто дали деньги, они помогли Германии возродить перерабатывающую промышленность, создать страну с большим уровнем производства. Если у вас в стране много представителей обеспеченного среднего класса, тогда демагогия и популизм становятся невозможными. Задача Евросоюза помогать Украине сформировать средний класс, и это возможно. Нам нужны средние и малые предприятия, которые будут заняты в сфере производства готовой продукции с наукоемкими технологиями», – отмечает Борис Кушнирук.

По его словам, в Украине на протяжении десятилетий, наблюдалось отсутствие «хозяйского подхода» в агропромышленном комплексе и сфере жилищно-коммунальных услуг.

Мы видим, что Россия негативно влияла на этот процесс, противилась ему, начиная с 2014 года войной в Донбассе, аннексией Крыма

«А это первое, что нужно было сделать, – сформировать хозяйское отношение в АПК и ЖКХ – это фундаментальные вещи в развитии общества. Это нужно было сделать с момента провозглашения независимости, позволить людям рассчитывать на свои действия, а не на государственный популизм», – утверждает Борис Кушнирук.

Работа на перспективу

Вступление в полную силу Соглашения об ассоциации руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков, называет положительным фактором развития украинской экономики.

«Однако сегодня – это больше работа на перспективу, это вызов для Украины, это попытка выйти на европейское качество продуктов, быть достойным конкурентом. В Украине есть ряд отраслей, но из-за войны на востоке экономический потенциал снижен, промышленность больше сконцентрирована на переработке в АПК», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политические смыслы украинских лидеров, по словам Дмитрия Воронкова, отображают в большей мере желание простых украинцев – видеть страну в Евросоюзе.

Успешное завершение процесса согласования документов в рамках Соглашения, по его словам, стало возможным, из-за единства поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза.

«Мы видим, что Россия негативно влияла на этот процесс, противилась ему, начиная с 2014 года войной в Донбассе, аннексией Крыма. Фактически, с побегом Януковича Кремль полностью утратил контроль над политическими процессами в стране. И сегодня России сложнее предпринимать попытки дестабилизации ситуации. В планах России может быть желание повлиять на своих лоббистов в Европе или расшатать Украину изнутри, создать условия для нового третьего майдана», – говорит Дмитрий Воронков.

Вместе с тем, эти сценарии дестабилизации он считает маловероятными, поскольку Европейский Союз и украинское общество в большинстве своем заинтересованы в сближении и укреплении отношений.

Соглашение: история имплементации

Напомним, что текст Соглашения был подготовлен к имплементации на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28 ноября 2013 года. Однако украинское правительство во главе с Николаем Азаровым решило приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

21 ноября 2013 года, протестуя против решения бывшего премьер-министра Николая Азарова, украинцы вышли на улицы Киева, организовав масштабную акцию протеста, которая позже переросла в Революцию достоинства.

Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта 2014 года, экономическая о Зоне свободной торговли – 27 июня 2014 года.

В середине декабря 2016 года лидеры Евросоюза согласовали предложенные Нидерландами условия относительно завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.

23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз. Документ поддержали 89 из 150 депутатов. Для его заключительной ратификации необходима поддержка в верхней палате парламента Нидерландов – Сенате.