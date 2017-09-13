Евросоюз запустил интернет-сайт, суммирующий случаи и технологии дезинформации со стороны России в отношении западных стран

МОСКВА — Власти Европы и неправительственные организации, считающие, что российская пропаганда и дезинформация серьезно влияют на внутреннюю политику в европейских странах, сделали новый шаг в противодействии информационной активности Москвы. Во вторник Оперативная рабочая группа Европейской внешнеполитической службы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) объявила о том, что ею запущен сайт, который станет «единым ресурсом в ответ на вызов прокремлевской дезинформации».

East StratCom Task Force, созданная в 2015 году решением глав государств и правительств Евросоюза «для противодействия российским дезинформационным кампаниям», выпускала еженедельный обзор «Disinformation Review». В нем рассказывалось о последних случаях подтасовки фактов российскими телеканалами и провластными интернет-ресурсами. Теперь же сайт www.euvsdisinfo.eu, запущенный 12 сентября, по словам представителей Евросоюза, является «более интерактивным и доступным для поиска».

В официальном письменном комментарии для Русской службы «Голоса Америки» по поводу задач службы East StratCom Task Force представитель пресс-службы ЕС заявил: «Деятельность службы является дополнением к работе, проводимой во многих государствах-членах ЕС по борьбе с фальшивыми и ложными новостями. Это отражает тот факт, что поддельные новости или дезинформация – это растущая и очень реальная проблема в Европе и во всем мире. Мы относимся к этому очень серьезно».

Служба East StratCom Task Force, по словам представителя ЕС, была создана в рамках Европейской службы внешних связей и не имеет отношения к единым структурам обороны и безопасности ЕС. Она состоит из 12 специалистов по русскому языку и коммуникациям, которые решают следующие задачи: «Эффективная коммуникация и продвижение политики ЕС в отношении восточных соседей Евросоюза; усиление в целом медиасреды в странах к востоку от ЕС и государствах-членах ЕС, включая поддержку свободы средств массовой информации и укрепление независимых средств массовой информации; усиление потенциала ЕС по прогнозированию, рассмотрению и повышению осведомленности о дезинформационной активности со стороны внешних участников».

Представитель ЕС добавил, что работа, которую выполняет East StratCom Task Force, высоко ценится как в рамках институтов ЕС, так и государств-членов ЕС, а также других важных организаций, действующих в этой области: «В письменных выводах Совета ЕС по иностранным делам от ноября 2016 года приветствовалась работа службы во всех трех областях ее деятельности».

Также над работой по борьбе с дезинформацией и киберугрозами, подчеркнул представитель Евросоюза, работают и специалисты в рамках партнерства ЕС-НАТО по противодействию гибридным угрозам.

Якуб Янда: «Сайт East StratCom Task Force — это важный инструмент»

Якуб Янда, главный редактор издания «Kremlin Watch», выпускаемого независимым аналитическим центром «European Values», в интервью Русской службе «Голоса Америки» приветствовал создание полезного для европейцев интернет-ресурса по борьбе с дезинформацией: «Он очень нужен, и это должно было быть сделано раньше, потому что главное его достоинство — вы можете там ознакомиться с примерами дезинформации, причем из разных стран. Конечно, в основном речь идет о странах «Восточного партнерства» и России. И еще важно, что этот ресурс предоставлен Евросоюзом официально: то есть, не только неправительственные организации сообщают на своем уровне всем интересующимся данные о дезинформации, но и Евросоюз официально поддерживает публикацию таких данных. Пока еще в ЕС дезинформацию не принимают всерьез настолько, насколько мне бы хотелось, но это — хорошее начало».

По словам Якуба Янды, его организация также связана с данной структурой ЕС: «Мы помогали команде East StratCom с кодификацией базы данных, содержащей примеры дезинформации, и мы являемся одним из самых активных участников в создании их продукта, «Disinformation Review». Надо сказать, что вся эта база примеров дезинформации была собрана активистами-добровольцами, это делали примерно 400 исследователей в разных странах.

Конечно, говорит редактор «Kremlin Watch», одного сайта недостаточно: «Один сайт информационную войну не выиграет, хотя теперь любое НКО или журналист могут указать на базу данных этой службы и сказать — вот, смотрите, ясные примеры дезинформации со стороны Кремля, которые невозможно отрицать, и это официально вскрывается на уровне ЕС. Таким образом, от множества других людей — политиков, журналистов, специалистов — зависит то, насколько активно они будут использовать эти данные для формирования национальной политики и противостояния российской пропаганде».

Бен Ниммо: «У дезинформации много разных форм — база данных должна помочь»

Эксперт Атлантического совета по вопросам информационной безопасности и гибридных войн Бен Ниммо сказал в интервью Русской службе «Голоса Америки», что реакция европейских стран на дезинформацию из России пока не едина: «Она очень фрагментарна, все зависит от конкретной страны: от ее позиции, от скорости действий ее властей, а еще это очень зависит от постоянных дискуссий внутри структур Евросоюза по поводу того, кто какую работу делает. В случае с созданием службы East StratCom Task Force реакция была относительно быстрой, когда уже в 2015 году она была сформирована, и определены ее задачи. Там была еще сложность в том, чтобы ее деятельность достигла реально нужного масштаба и была поддержана странами-членами ЕС на национальном уровне».

Эксперт согласен с тем, что сайт «EU vs Disinfo» является частью решения проблемы, порождаемой российской дезинформацией: «Проблема с дезинформацией и фальшивыми новостями в том, что они принимают множество форм: тут и телевещание, и интернет-сайты, аккаунты в соцсетях, «боты», фиктивные пользователи, и в конце концов, ответ должен заключаться в том, чтобы идентифицировать все это, и, следовательно, проигнорировать. Ложь и пропаганда нацелены на то, чтобы повлиять на мысли человека, и надо научить людей понимать, когда такое влияние оказывается».

«Не существует какой-то единой «волшебной палочки» на все случаи, должен быть целый набор ответов. И база данных East StratCom Task Force в этом смысле — очень важная вещь для изучения всей этой вариативности, на основании которой можно делать выводы о том, на кого конкретная дезинформация была нацелена, случалось ли использование такого конкретного приема раньше, каковы были последствия, как с ним боролись, и была ли эта борьба эффективной» – резюмирует Бен Ниммо.