Страны ЕС подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Министры иностранных дел и обороны 23 из 28 стран Евросоюза в понедельник подписали в Брюсселе историческое соглашение по обороне, нацеленное на укрепление сотрудничества внутри блока после «Брекзита» и противодействие давлению со стороны России.

Чтобы соглашение стало частью европейского законодателя, в декабре его должны одобрить лидеры блока.

Соглашение предусматривает Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), призванное сделать более слаженными действия Евросоюза в борьбе с международными кризисами на фоне идеи создания Европейского оборонного фонда на сумму 6,4 миллиарда долларов, анонсированной в июне этого года.

В документе говорится, что страны будут оказывать «существенную поддержку» в таких областях, как подбор и подготовка кадров, обеспечение военной техникой и создание инфраструктуры для военных миссий ЕС.

Страны, подписавшие соглашение, также обязуются «регулярно увеличивать оборонные бюджеты в реальном выражении», а также выделять 20 процентов оборонных расходов на снабжение и 2 процента – на исследования и технологии.

Инициатива интеграции в сфере обороны, которую долгое время блокировала Великобритания, опасавшаяся создания европейской армии, была возрождена Францией после избрания президента Эммануэля Макрона, и Германией после британского референдума о выходе из ЕС.

Продвижению проекта, по видимости, способствовали и предупреждения президента Трампа о необходимости увеличить расходы на оборону в европейских странах.

Сторонники пакта считают, что он не будет конкурировать с НАТО, но скорее дополнит альянс, который сохранит первостепенную роль в обеспечении безопасности Европы.

В скором времени должен начаться пилотный этап системы выявления уязвимостей в вооруженных силах стран ЕС, а создание европейского оборонного фонда по-прежнему находится в стадии обсуждения.