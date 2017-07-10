Европарламент раскритиковал предложения Лондона о правах граждан ЕС

В Европейском парламенте опасаются, что после «Брексита» граждане стран ЕС в Великобритании станут людьми «второго сорта»
БРЮССЕЛЬ – Группа Европейского парламента по переговорам о «Брексите» дала негативную оценку британским предложениям о правах граждан стран ЕС после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, что стало еще одним свидетельством жесткости предстоящих переговоров.
В письме руководителю делегации ЕС на переговорах Мишелю Барнье, которое оказалось в распоряжении информагентства Associated Press, члены группы заявили, что «Соединенное Королевство не уважает принципы взаимности, симметрии и недискриминации».
Более того, утверждают они, в соответствии с предложениями Лондона от 26 июня, граждане стран ЕС в Великобритании столкнуться «ни много ни мало с понижением их статуса до людей второго сорта».
Права граждан стран ЕС в Британии и права британцев в Евросоюзе после «Брексита» считаются первостепенным вопросом, который должны урегулировать стороны.
Хотя переговоры возглавляет Барнье, Европейский парламент может наложить вето на любое соглашение.
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