Европарламент раскритиковал предложения Лондона о правах граждан ЕС

БРЮССЕЛЬ – Группа Европейского парламента по переговорам о «Брексите» дала негативную оценку британским предложениям о правах граждан стран ЕС после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, что стало еще одним свидетельством жесткости предстоящих переговоров.

В письме руководителю делегации ЕС на переговорах Мишелю Барнье, которое оказалось в распоряжении информагентства Associated Press, члены группы заявили, что «Соединенное Королевство не уважает принципы взаимности, симметрии и недискриминации».

Более того, утверждают они, в соответствии с предложениями Лондона от 26 июня, граждане стран ЕС в Великобритании столкнуться «ни много ни мало с понижением их статуса до людей второго сорта».

Права граждан стран ЕС в Британии и права британцев в Евросоюзе после «Брексита» считаются первостепенным вопросом, который должны урегулировать стороны.

Хотя переговоры возглавляет Барнье, Европейский парламент может наложить вето на любое соглашение.