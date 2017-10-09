Американские хакеры планируют защитить результаты выборов

По словам человека, знакомого с планом, белые хакеры (эксперты в области компьютеров и сетей, который систематически пытаются проникнуть в компьютерную систему или сеть от имени своих владельцев с целью обнаружения уязвимостей в системе безопасности) – планируют объединиться с губернаторами штатов, учеными и исследователями, чтобы помочь предотвратить взлом результатов выборов.

Членами коалиции являются организаторы крупнейшей в мире конференции хакеров DEFCON, Национальная ассоциация губернаторов, Центр по вопросам интернет-безопасности, Атлантический совет и несколько университетов, - заявил человек, который не был уполномочен обсуждать альянс перед официальным объявлением о его создании во вторник.

Решение будет обнародовано после того, как организаторы DEFCON опубликуют отчет об уязвимостях в машинах для голосования и компьютерных системах, которые были найдены в июле на конференции в Лас-Вегасе.

Хакеры разобрали машины для голосования и компьютеры, использующиеся на выборах, во время трехдневного мероприятия в Лас-Вегасе. Им удалось идентифицировать ошибки в системе безопасности, которые, по словам организаторов DEFCON, могут использовать люди, пытающиеся манипулировать результатами выборов.

Ожидается, что доклад о находках белых хакеров будет опубликован во вторник.